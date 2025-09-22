เร่งช่วยลูกช้างแรกคลอด ถูกแม่คลอดทิ้งไว้กลางป่า อช.ลำคลองงู พบร่างกายอ่อนแรง-ขยับขาไม่ได้
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายประถม แหนกลาง ผู้เชี่ยวชาญพฤติกรรมช้างป่า มูลนิธิพิทักษ์คชสาร ว่า เมื่อเวลา 15.12 น. วันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ขณะที่เดินทางเข้าพื้นที่ป่าบ้านห้วยเสือ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ทีมเฝ้าระวังช้างป่าบ้านทิพุเย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ชาวบ้าน พบลูกช้างป่าเพศเมีย วัยไม่ถึง 1 วัน ถูกแม่ช้างทิ้งไว้กลางป่าบ้านห้วยเสือ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
จึงได้เร่งเข้าไปช่วยลำเลียงออกจากป่าด้วยการแบกหามออกจากป่ามาไว้ข้างทาง ซึ่งเป็นไปด้วยความทุลักทุเล ก่อนจะประสาน นายอรรคนิตย์ กลางประพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู เพื่อนำลูกช้างขึ้นรถยนต์กระบะ นำไปพักฟื้นและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าลำคลองงู จากการสังเกตพบว่าลูกช้างตัวดังกล่าวร่างกายอ่อนแรง ไม่สามารถขยับขาได้
จากข้อมูลของ นายประถม แหนกลาง ระบุว่า ลูกช้างตัวนี้เกิดจากแม่ช้างที่ชื่อแม่สุขสันต์ (อายุประมาณ 20 ปีเศษ) คลอดลูกเมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุที่ถูกแม่ทิ้งเนื่องจากเมื่อคลอดออกมาลูกช้างไม่แข็งแรง จึงถูกแม่ทิ้งไว้ก่อนที่แม่จะตามโขลงช้างป่าออกจากพื้นที่มุ่งหน้าไปโดยมีทิศทางเข้าไปยังพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับบ้านห้วยเสือ
โดยช้างป่าโขลงนี้มีจำนวนกว่า 30 ตัว เดิมอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ ก่อนจะอพยพข้ามแม่น้ำแควน้อยเข้ามาหากินในพื้นที่ตำบลชะแล เมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมา