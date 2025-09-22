สุดเอือม! วอน ทน.เชียงใหม่ แก้ปัญหาวัยรุ่นยึดอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เล่นสเก็ตบอร์ด-พ่นสีสเปรย์ด่า

สุดเอือม! วอน ทน.เชียงใหม่ แก้ปัญหาวัยรุ่นยึดอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เล่นสเก็ตบอร์ด-พ่นสีสเปรย์ด่าเทศกิจ หวั่นกระทบภาพลักษณ์ เหตุกำลังเร่งเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ กรณีที่มีชายใช้สีสเปรย์พ่นข้อความด่าทอหยาบคาย พาดพิงเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เหตุเกิดช่วงค่ำของของวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวบันทึกพฤติกรรมไว้ได้ชัดเจน จนสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก
เนื่องจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพนับถือ และยังเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางมาเยี่ยมชม และกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของสามกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ทั้ง 3 พระองค์
ต่อมาชุดสืบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้จับกุมนายพีรวัฒน์ อายุ 31 ปี ชาว จ.เชียงใหม่ ที่บ้านพักใน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ก่อนนำตัวมาสอบปากคำ และชี้จุดเกิดเหตุ โดยตำรวจได้ให้นายพีรวัฒน์ ซื้อสีขาวมาทาทับข้อความที่พ่นไว้บนเสา รวมทั้งทำความสะอาดจุดต่างๆที่ใช้สีสเปรย์พ่นให้กลับสภาพเดิม จากนั้นได้นำตัวไปทำประวัติ และดำเนินคดีตาม พ.รบ.ความสะอาด เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท
พ.ต.อ.ปรัชญา ทิศลา ผกก. สภ.เมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการสอบสวนนายพีรวัฒน์ รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุใช้สีสเปรย์พ่นที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จริง สาเหตุเพราะไม่พอใจเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครเชียงใหม่ที่ยึดอุปกรณ์เล่นสเก็ตบอร์ดของพวกตนเองไป ซึ่งเทศกิจยึดไปเพราะอุปกรณ์ที่เป็นราวเหล็กวางกีดขวางพื้นที่
ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นมักมารวมตัวเล่นสเก็ตบอร์ดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในช่วงกลางคืนเป็นประจำ นอกจากจะส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านแล้ว ยังทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเข้ามากราบสักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เพราะเกรงจะได้รับอันตราย บางคืนก็เล่นกันจนถึงตี 2-3 และหลายครั้งก็ตั้งวงมั่วสุมดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
ด้านนางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ กล่าวว่า เคยแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานานแล้ว แต่ก็ไม่สามารถจัดการได้ ตนเองไม่ได้รังเกียจกลุ่มวัยรุ่นที่มารวมตัวเล่นสเก็ตบอร์ด หรือพ่นสีสเปรย์เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะกราฟฟิตี้ หากมีความเคารพสถานที่ ไม่สร้างความเดือดร้อนและไม่ทำให้ข้าวของหรือพื้นที่เสียหาย ที่ผ่านมาหากมีการจัดงานบนข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หน่วยงานและชุมชนก็จะขอความร่วมมือจากวัยรุ่นหยุดเล่นสเก็ตบอร์ดชั่วคราวก่อน ซึ่งบางคนก็ให้ความร่วมมือแต่บางคนก็ไม่สนใจ จนสร้างความเดือดร้อนให้ผู้จัดกิจกรรม
นอกจากนี้การเล่นสเก็ตบอร์ดบนลานสามกษัตริย์ยังทำให้แผ่นกระเบื้องหินอ่อนที่ปูพื้นได้รับความเสียหายหลายจุด แม้แต่กระถางต้นไม้ยังถูกชนจนเสียหาย แต่ที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่กลับไม่ได้เอาจริงเอาจังจัดการกับกลุ่มคนที่ทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหาย ทำให้ปัญหาบานปลายมาจนทุกวันนี้ และกลุ่มวัยรุ่นก็ยังยึดพื้นที่เล่นสเก็ตบอร์ดโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน ทั้งที่จุดนี้คือแลนด์มาร์กที่เป็นหน้าเป็นตาของเมือง รวมทั้งการพ่นสีสเปรย์ตามจุดต่างๆทั่วเมือง ทั้งข้อความ หรือภาพกราฟฟิตี้ บางจุดเป็นพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ส่วนบุคคล ทรัพย์สินราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ก็ทำให้บ้านเมืองดูสกปรกไม่มีระเบียบ
“หลายภาคส่วนกำลังขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ล่าสุดอยู่ในขั้นตอนการส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ทุกอย่างกำลังใกล้ความจริงมาเรื่อยๆ แต่เรากลับปล่อยปละละเลยให้มีการพ่นสีสเปรย์ไปทั่วเมืองแบบนี้ ทั้งที่มีกล้อง CCTV ติดตั้งอยู่ทั่วเมือง ซึ่งกลุ่มที่พ่นสเปรย์มีทั้งต่างชาติ และคนไทย จึงขอเรียกร้องให้เทศบาลนครเชียงใหม่ให้พิจารณาบังคับใช้กฎหมาย และเทศบัญญัติอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาบ้านเมืองให้สวยงาม และรักษาเอกลักษณในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ “นางเสาวคนธ์ กล่าว