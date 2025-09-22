พบแล้ว ร่างชายวัย 60 พลัดตกฝายน้ำล้นที่ชัยภูมิ ตั้งแต่ 19 ก.ย. ศพลอยไปไกลกว่า 2 กม.

พบแล้ว ร่างลุงวัย 60 ถูกน้ำหลากพัดจมหายกว่า 3 วัน โผล่ลอยอืดไกลกว่า 2 กม.
จากกรณีฝนตกสะสมใน จ.ชัยภูมิ จนเกิดน้ำป่าหลากท่วมพื้นที่รอยต่อหลายอำเภอ โดยเฉพาะจุดน้ำป่าจากเทือกเขาพังเหย ไหลผ่านในเขต อ.บำเหน็จณรงค์ อ.จัตุรัส อ.บ้านเขว้า อ.เนินสง่า และในเขต ต.บ้านค่าย อ.เมือง บางส่วน ที่ระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนอิทธิพลทางอ้อมของพายุรากาซา จะทำให้ในช่วงวันที่ 23-26 กันยายน ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ 16 อำเภอของ จ.ชัยภูมิ ประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ
ขณะที่วันที่ 19 กันยายน เจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอจัตุรัสได้รับแจ้งว่า มีเหตุมีชาวบ้านถูกน้ำพัดสูญหาย ชื่อนายอี๊ด อายุ 60 ปี ชาว ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ หลังหายตัวไปจากบ้านเพื่อไปทอดแหหาปลาบริเวณฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ทอง ต.กุดน้ำใส กระทั่งพลัดตกน้ำลงในในฝาย เจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านกว่า 80 คน ระดมค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กันยายน เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาพบศพนายอี๊ด พร้อมแหที่ใช้ทอดปลาแล้ว ถูกน้ำหลากพัดร่างไปลอยขึ้นอืดระยะทางไกลกว่า 2 กิโลเมตร (กม.) จากจุดต้นฝาย ลอยอยู่ในลำห้วยใกล้ทางรถไฟ หมู่บ้านเดื่อ ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จึงประสานพนักงานสอบสวนและแพทย์เวรโรงพยาบาลจัตุรัสเข้าทำการชันสูตรพลิกศพ ก่อนมอบร่างให้ทางญาติรับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าหลากใน อ.จัตุรัส ปีนี้ คร่าชีวิตแล้ว 3 ราย ประกอบด้วย นักเรียนอายุ 14 ปี สามเณรอายุ 14 ปี ล่าสุดคือนายอี๊ด อายุ 60 ปี
ด้านนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ฝากผู้นำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำหลาก รวมทั้งฝายน้ำล้น ให้ติดป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยงน้ำหลาก และให้ประชาชนระมัดระวัง รวมทั้งดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ด้วย ขณะนี้ จ.ชัยภูมิ ยังเสี่ยงเกิดผลกระทบจากอิทธิพลพายุรากาซา ทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมฉับพลันในทุกพื้นที่ได้