ชาวเพชรบูรณ์ผวา! สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก มีรอยแตกร้าว จี้หน่วยงานดูแล หวั่นเกิดเหตุสูญเสียในอนาคต
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ร่วมกตัญญูพุเตย ศราวุธ โชติวรรณโพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
“ผ่านไปผ่านมาพึ่งสังเกตุเห็น”
แบบนี้ยังปกติหรือปลอดภัยดีอยู่ไหม สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักเขตติดต่อพุเตย-บ่อรัง ม.12 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์(21 ก.ย.2568)
ซึ่งเป็นภาพสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ หากสังเกตจะเห็นได้ชัดว่า สะพานมีรอยแตกร้าวและยุบตัวบริเวณกลางสะพาน ทำให้ประชาชนเกิดความกังวล ว่าจะสามารถข้ามสะพานนี้อย่างปลอดภัยหรือไม่ เพราะต้องใช้สะพานนี้ในการสัญจรไปมา ทั้งส่งลูกไปโรงเรียน ไปทำงาน
พร้อมกับเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขก่อนที่จะเกิดความสูญเสียขึ้นในอนาคต
หลังจากโพสต์ภาพไปไม่นานมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น
- “อย่ารอให้เกิดความสูญเสียก่อนนะคะ ถึงค่อยจะมาแก้กัน ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ”
- “สะพานแค่นี้ งบไม่เท่าไหร่ ทำไมไม่สร้างละครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะ หรือต้องรอ ให้มีการสูญเสีย แล้วค่อยทำ”
- “หนูเห็นมันทรุดมานานมากแล้วพี่ เพราะรู้สึกว่าตอนที่เราขึ้นไปกลางสะพานมันจะมีรอยห่างที่มากขึ้น มีการยุบตัวมากขึ้น ถ้าแบบว่าขึ้นแล้วไม่เหยียบเบรกเลยถึงจะขึ้นเบาแค่ไหนก็กระแทกแรงมาก แต่ไม่เคยคิดว่าฐานมันจะเป๋ไปขนาดนี้แล้ว”
- “น่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูซะหน่อยนะคะ ไม่อยากให้มีการสูญเสียค่ะ อันตรายค่ะ”
- “มันเอียงรึป่าวกลัวอันตรายสำหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาจัง”
- “ผมขับรถรับส่งนักเรียนผ่านเส้นนี้ประจำยิ่งเสียวๆ อยู่ครับ”