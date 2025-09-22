พบแล้ว ร่าง นทท.ฝ่าฝืนธงแดง เล่นน้ำหาดกะรน คลื่นซัดจมหาย 3 วัน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ภูเก็ต จากกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สัญชาติบาห์เรน 3 ราย ลงเล่นน้ำที่หาดกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา เวลา 18.30น.โดย ขณะเล่นน้ำ เกิดคลื่นลมแรง ทำให้ ทั้ง 3 คน ติดในกระแสน้ำ ตะโกนร้องเรียกให้คนช่วยเหลือ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำหาดกะรน เข้าช่วยเหลือ ไว้ได้ 2 คน คือ
- MR.AHMED RAMADHAN ALMESHKHAS อายุ 32 ปี สัญชาติบาห์เรน
- MR.MOHAMED RAMADHAN ALMESHKHAS สัญชาติบาห์เรน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลป่าตองและปลอดภัยดีแล้ว
ส่วนอีก 1 คน คือ MR.JASIM ABDALI ALMESHKHAS สัญชาติ บาห์เรน ได้จมน้ำสูญหายไป เจ้าหน้าที่ทำการค้นหาอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งเวลา 07.30 น. ของวันนี้ สภ.กะรน ได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลกะรน ว่า พบร่าง ของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จมน้ำสูญหายแล้ว โดยพบอยู่บริเวณซอกหินโขดหินแหลมไทร ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต สภาพศพสวมกางเกงว่ายน้ำตัวเดียว จึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่มูลนิธิภูเก็ตร่วมใจกู้ภัย จากนั้นประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้น ก่อนนำศพไปยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดพร้อมทั้งประสานสถานทูตบาห์เรนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ภาพ: มูลนิธิภูเก็ตร่วมใจกู้ภัย