รวบ 2 หนุ่ม ขนยาบ้า 1.8 ล้านเม็ด เตรียมส่งเครือข่ายในกรุงเทพ สารภาพได้ค่าจ้าง 2 แสน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.หนองคาย ที่สภ.เมืองหนองคาย นางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาส รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย , พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย , พ.ต.ท.พุฒิชัย จันทร์ทอง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองหนองคาย , นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย , นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอเมืองหนองคาย , พ.ต.ท.พชร กฤษณะกาฬ รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย , พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.จว.หนองคาย , ร.อ.หาญชัย พรมบุญ นายทหารยุทธการและการข่าว กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี , ร.ต.ท.จันทร์เจ้า สุณาสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.245 , นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ป้องกันจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า จำนวน 1,884,650 เม็ด พร้อมผู้ต้องหาชายอายุ 26 และ 27 ปี ชาวอ.เมือง และอ.ภูเรือ จังหวัดขอนแก่น ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย บูรณาการกับหลายหน่วยงาน ตรวจยึดจับกุมได้ที่บริเวณถนนริมโขง บ้านหาดคำ ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เมื่อเวลาประมาณ 04.10 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา
การตรวจยึดและจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากเวลาประมาณ 01.00 น. วันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย ได้รับแจ้งจากสายลับว่าบริเวณถนนริมโขง บ้านหาดคำ ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย จะมีการส่งมอบยาบ้า และขณะนี้มีถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่ จำนวน 5 ถุง ที่บรรจุยาบ้าอยู่ วางอยู่บริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าพนักงานตำรวจทำการตรวจสอบด้วย
หลังจากได้รับแจ้ง เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวพร้อมกับสายลับ เมื่อเดินทางไปถึง เจ้าพนักงานตำรวจ พบถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่ จำนวน 5 ถุง วางอยู่ตามที่สายลับได้แจ้งจริง และเชื่อได้ว่าสิ่งของดังกล่าวมีลักษณะเป็นสิ่งของผิดกฎหมายหรือยาบ้าบรรจุอยู่ภายใน เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ประชุมวางแผนที่จะทำการจับกุมตัว ผู้ที่จะมารับสิ่งของดังกล่าว
จนกระทั่งเวลาประมาณ 04.10 น. ของวันเดียวกัน ได้มีรถยนต์เก๋งขับเข้ามาจอดอยู่ใกล้กับบริเวณถนนริมโขงที่มีถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่ จำนวน 5 ถุง ที่บรรจุยาบ้าวางอยู่ จากนั้นได้มีชายจำนวน 2 ลงจากรถยนต์ เดินมุ่งไปยังจุดที่วางถุงพลาสติกดังกล่าว และได้มีการยกเอาถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่นำขึ้นไปเก็บที่ช่องเก็บของท้ายรถ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตน เพื่อทำการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบ ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่ จำนวน 5 ถุง จึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คน และตรวจยึดถุงพลาสติกทั้งหมดมาทำการตรวจสอบอย่างละเอียดที่งานสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย ตรวจนับอย่างละเอียดเป็นยาบ้า จำนวน 1,884,650 เม็ด
สอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ผู้ต้องหาทั้งสองคนได้รับการชักชวนจากชายต่างชาติชื่อ “นายตู่” และชายไทยชื่อ “นายเหม่ง” ให้รับจ้างขนส่งยาบ้า โดยจะได้รับค่าจ้างถึง 200,000 บาท ทั้งนี้ นายตู่และนายเหม่งได้ให้ผู้ต้องหาติดต่อกับ นายแหลว ชายต่างชาติ ที่โอนเงินมาให้เป็นค่าดำเนินการจำนวน 30,000 บาท เพื่อเช่ารถยนต์ในการขนยาบ้า จากนั้นผู้ต้องหาทั้งสองได้เช่ารถยนต์เก๋งจากจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 คัน เพื่อนำไปขนยาบ้าจากจังหวัดหนองคาย โดยใช้ขนยาบ้า 1 คัน และ ใช้เป็นรถนำ 1 คัน โดยมีกำหนดการส่งไปยัง กรุงเทพมหานคร เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง นายแหลว จะติดต่อและแจ้งพิกัดการส่งยาเสพติดต่อไป แต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้เสียก่อน
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน จึงได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่จะได้ร่วมกันขยายผล หานายทุนและเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ มาลงโทษตามกฎหมายต่อไป