ทายาทรับเงินประกันสังคม 3 แสน จนท.รพ.เสียชีวิตจากการร่วมวิ่ง ‘สะออนรัน’ ททท.นครพนม หาทางเยียวยา
จากเหตุการณ์การสูญเสีย นางวัชรา อายุ 45 ปี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเต่างอย จังหวัดสกลนคร ที่หมดสติระหว่างวิ่งในกิจกรรม “สะออน RUN 2025” เลียบฝั่งโขง จังหวัดนครพนม เมื่อเช้าวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมาและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั้น
ล่าสุด วันที่ 22 กันยายน ว่าที่ ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม ได้ตรวจสอบสิทธิและพบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตั้งแต่ปี 2539 ปัจจุบันยังทำงานเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลเต่างอย ส่งเงินสมทบรวม 320 งวด ทายาทจึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคม รวมประมาณ 282,524 บาท แบ่งเป็น ค่าทำศพ 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 90,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพกรณีเสียชีวิต 142,524 บาท (ไม่รวมดอกผล) โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมจะประสานส่งต่อไปยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ครบถ้วน
ขณะนี้ ด.ต.อเนก อายุ 52 ปี ข้าราชการตำรวจ สภ.เต่างอย ผู้เป็นสามี พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ได้รับร่างนางวัชรากลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมที่บ้านเกิด บ้านม่วง ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร กำหนดฌาปนกิจในวันพุธที่ 24 กันยายนนี้
นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม ซึ่งดูแลการท่องเที่ยว กลุ่มนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร พร้อมบริษัท เรคเรซ สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลการวิ่ง “สะออนรัน” ได้เดินทางไปแสดงความไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัว ของนางวัชรา ทั้งนี้ทาง บริษัท เรคเรซ สปอร์ต จำกัด จะได้ปรึกษาหารือการเยียวยาต่อไป