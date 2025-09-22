พิษพายุรากาซา มหาสารคามอ่วม! ฝนถล่ม 1 ชม. ทำน้ำท่วมขังรอระบายทั่วเมือง
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดมหาสารคาม จากอิทธิพลของพายุรากาซา ส่งผลกระทบทำให้มีฝนตกหนักทั่วทั้งจังหวัดมหาสารคาม โดยเฉพาะที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ฝนตกหนักนานกว่า 1 ชั่วโมง ส่งผลให้ที่บริเวณริมคลองสมถวิล เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีน้ำท่วมขังหลายจุด เนื่องจากคลองสมถวิลเป็นจุดรับน้ำของตัวเมือง น้ำได้เอ่อล้นถนน ข้ามมาลงคลองสมถวิล จนดูเหมือนน้ำตก ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนน้ำตกไนแองการ่า แอท มหาสารคาม
ซึ่งจุดที่มีน้ำท่วม อาทิ บริเวณสะพานโยธาธิการและผังเมือง น้ำท่วมระดับความสูง 20-30 เซนติเมตร ระยะทางยาวประมาณ 100 เมตร บริเวณสุดคลองสมถวิล มีน้ำท่วมสูง 20-30 เซนติเมตรเช่นเดียวกัน รวมถึงถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ช่วงบริเวณหน้าร้านก๋วยจั๊บตาถม ไปสี่แยกอาคารพี่แลนด์ ระยะทางกว่า 200 เมตร น้ำท่วมสูง 20-30 เซนติเมตร ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของเมือง คือที่บริเวณถนนหลังโรงเรียนหลักเมือง และบริเวณถนนจุฑางกูร ก็มีน้ำท่วมขังรอระบายเช่นเดียวกัน โดยทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำในตัวเมือง ให้ลงสู่ห้วยคะคางโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน
ขณะที่มีรายงานว่า ในพื้นที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย อ.บรบือ อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย และ อ.เชียงยืน ก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นเดียวกัน ทำให้มีน้ำท่วมขังบนถนนหลายสาย มีน้ำรอระบายหลายจุด รถที่ใช้เส้นทางสัญจร ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวัง
