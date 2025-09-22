ฝนห่าใหญ่ ตกต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจ เมืองขอนแก่น ท่วมเต็มทุกเส้นทาง

ฝนห่าใหญ่ ตกต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจ เมืองขอนแก่นท่วมเต็มทุกเส้นทาง
ขอนแก่น-เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั่วทั้ง จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่ช่วงเที่ยงมาจนถึงขณะนี้รวมแล้วกว่า 4 ชม. ส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขคเมืองขอนแก่นเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะถนนสายเลี่ยงเมืองขอนแก่น–กาฬสินธุ์ บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านโนนตุ่น ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระดับน้ำสูงกว่าประมาณ 30 ซม. บางจุดรถยนต์ขนาดเล็กและจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ ส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวกว่า 3 กม.
เช่นเดียวกันกับบริเวณถนนกลางเมืองหน้าห้างสรรพสินค้าแฟรี่ พลาซ่า ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม.รถจักรยานยนต์ ไม่สามารถผ่านได้ เจ้าหน้าที่ต้องนำป้ายและกรวยมาปิดกั้นเส้นทางเพื่อความปลอดภัยและให้ รถยนต์และจักรยานยนต์ต้องใช้ทางเลี่ยงอื่นแทน
ด้านนายชัยรัตน์ ปทุมนากุล รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นเร่งระดมกำลังสูบน้ำ เปิดทางระบายน้ำ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ผู้สื่อข่าว รายงานเพิ่มเติมว่าจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำท่วมในหลายจุดโดยเฉพาะที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้าง – หนองไผ่ เส้นบ้านเอื้ออาทรศิลาไปถึงแยกตลาดหนองไผ่ศิลา ในเขตเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 50 ซม. ครอบคลุมระยะทางประมาณ 200 เมตร ส่งผลให้รถเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านได้ อย่างไรก็ตามหากฝนยังคงตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนืองมีการคาดการณ์ว่าระดับน้ำในเขตเมืองปละย่านชุมชนหลายแห่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจะขยายวงกว้างในการท่วม และมีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งระบายน้ำและจัดการจราจรทางน้ำเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว