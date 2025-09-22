บิ๊กแจ๊ส จี้ตร.จับให้หมด โจรลักหม้อแปลงไฟฟ้า-ร้านรับซื้อ โวยกระทบเครื่องสูบน้ำ ฝนตก เกือบระบายไม่ได้

นายกแจ๊ส จี้ตำรวจจับโจรขโมยสายไฟฟ้า-หม้อแปลง กระทบเครื่องสูบ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่สถานีตำรวจภูธรสามโคก ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เข้าพบ พ.ต.อ.เทพฤทธิ์ ชาวนาวิก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคก เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีช่วงเช้ามืดวันที่ 20 กันยายน มีรถกระบะติดสัญญาณไซเรนคล้ายกับรถเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าขโมยหม้อแปลงไฟฟ้า บนถนนมหาลัยชินวัตร หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขับตาม ระหว่างทางคนร้ายที่อยู่หลังกระบะได้โยนบันไดไม้ไผ่ เครื่องมือที่ใช้ก่อเหตุลงบนพื้นผิวถนนเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขับติดตาม พอมาถึงสะพานข้ามคลองหน้าวัดทางยาวคนร้ายได้ผลักหม้อแปลงลงมาขวางรถเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งพบว่าเป็นหม้อแปลงขนาด 30 kva ใช้เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะของ อบจ.ปทุมธานี
พล.ต.ท.คำรณวิทย์กล่าวว่า ตอนนี้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ เราก็ป้องกันน้ำท่วมกันอยู่ และน้ำก็มาเยอะ พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเยอะมาก ไม่ควรมาซ้ำเติมกันแบบนี้ การลักหม้อแปลง ลักสายไฟต่างๆ ส่งผลให้เครื่องสูบน้ำที่ อบจ.ปทุมธานีประสานกับชลประทานไว้ ตอนนี้ติดตั้งและใช้งานเพื่อระบายน้ำออกเจ้าพระยาให้เร็วที่สุด แต่เมื่อโดนตัดสายไฟ โดนลักหม้อแปลงมันส่งผลให้เครื่องสูบน้ำใช้ไม่ได้
พล.ต.ท.คำรณวิทย์กล่าวว่า เช่น เหตุเกิดที่ ทน.รังสิต เมื่อวันที่ 18 กันยายน เครื่องสูบน้ำของชลประทาน 20 เครื่อง ตรงวัดเทพสรธรรมาราม พอหม้อแปลงมีปัญหา เครื่องสูบน้ำหยุดทำงาน ฝนตกลงมาในคืนนั้นน้ำเกือบท่วมที่รังสิต ดีที่เรารีบประสานทั้งชลประทาน ทั้งการไฟฟ้าเข้าไปแก้ปัญหาได้ทัน
“ผมทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันเต็มที่ แต่ชาวบ้านก็ฝากมา พอน้ำท่วมจำเป็นต้องเอารถมาจอดหลบไว้ริมถนน ผมอยากให้มีสายตรวจช่วยดูแลสักหน่อย และอยากให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดไปเลย ผมไม่ชอบ ในการที่โจรเข้ามาซ้ำเติมพี่น้องประชาชน เราทำงานกันอย่างตั้งใจ ทั้งชลประทาน ท่านผู้ว่า ปภ. อบจ.ปทุมธานี และเทศบาลทั้งหมด ตอนนี้เราทำงานกันเพื่อประชาชน เครื่องสูบน้ำมีความพร้อมสูบออก เราเชื่อว่าเราดูแลได้
แต่การที่มีคนมาตัดสายไฟ ขโมยหม้อแปลง ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกวดขัน โดยเฉพาะร้านค้ารับซื้อของเก่า อย่าเห็นแก่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เพราะประชาชนเดือดร้อน จับได้สาวให้ถึงร้านรับซื้อไปเลย ร้านพวกนี้รับของโจร ถ้ามันไม่มีที่ขาย โจรก็จะไม่มาลักขโมยไป โดยเฉพาะพื้นที่ที่เราเฝ้าระวังกันอยู่ ทั้งสามโคก ทั้ง เมืองปทุมธานี ซึ่งท่านผู้ว่าได้ประกาศภัยพิบัติไปแล้ว ผมขอฝากพี่น้องประชาชน ตอนนี้ช่วยเจ้าหน้าที่หน่อย ช่วยกันสอดส่องดูแล เพราะมันคือความอยู่รอดของพวกเราทั้งหมด หากพบใครมีพิรุธ มีพฤติกรรมแบบนี้ แจ้งตำรวจ หรือแจ้งมาที่ อบจ.ปทุมธานีก็ได้เดี๋ยวผมประสานเอง” พล.ต.ท.คำรณวิทย์กล่าว
ด้าน พ.ต.อ.เทพฤทธิ์กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีว่า ตั้งแต่วันเกิดเหตุได้ส่งชุดสืบสวนลงหาตัวคนร้าย ซึ่งเรามีภาพจากตอนสายตรวจบันทึกไว้ เราดูรถที่ใช้กระทำความผิด ตอนนี้ชุดสืบสวนได้ทำงานอย่างเต็มที่ และจะดำเนินการให้ถึงที่สุด เพราะเหตุที่เกิดในครั้งนี้กระทบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในละแวกนั้นทั้งหมด