ผวาทั้งบ้าน กระสุนปืนปริศนาตกใส่หลังคา ทะลุห้องลูก

กระสุนปืนปริศนาตกใส่หลังคาบ้านกลางเมืองอ่างทองในห้องของเล่นลูก สร้างความหวาดผวาให้กับทางเจ้าของบ้านวัย 38 ปี โชคดีไม่มีใครได้รับอันตราย
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานพบกระสุนปืนตกลงในหลังคาบ้านกลางเมืองอ่างทอง กระสุนทะลุฝ้าเพดานตกอยู่ที่พื้นห้องของเล่นเด็ก บริเวณชั้น 3 อาคารพาณิชย์ ถนนอ่างทอง-อยุธยา ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นกระสุนปืนไม่ทราบชนิด ที่ตกลงบนหลังคาอาคารพานิชย์และทะลุฝ้าเพดานลงมายังพื้นห้องที่มีของเล่นเด็กเต็มพื้น โชคยังดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แต่สร้างความหวาดผวาให้กับเจ้าของบ้าน ซึ่งบริเวณห้องดังกล่าวที่กระสุนปืนตกมา เป็นห้องที่ทำไว้สำหรับเป็นที่เล่นของเล่นของลูกๆ ทั้ง 2 คน
จากการสอบถาม นายเบิร์ด เจ้าของบ้าน อายุ 38 ปี เล่าให้ฟังว่า ในช่วงบ่ายของวันนี้ ตนเองได้เดินขึ้นมาเก็บของเล่นในห้องลูกที่อยู่ชั้น 3 พบว่ามีแสงส่องลงมายังพื้นห้อง เมื่อมองขึ้นไปพบเห็นเป็นรูบริเวณฝ้าเพดาน มองตรวจสอบดูที่พื้นห้องพบหัวกระสุนปืนปริศนาตกลงมาอยู่ที่บริเวณพื้นห้อง สร้างความตกใจให้กับตนเอง ซึ่งไม่รู้ว่าหัวกระสุนปืนปริศนาตกมาในช่วงไหน คาดว่าเป็นพวกคึกคะนองยิงปืนขึ้นฟ้า และมาตกบนหลังคาทะลุลงมายังพื้นห้อง โชคยังดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่กลางเมืองอ่างทอง เบื้องต้นตนเองยังไม่ได้แจ้งความ