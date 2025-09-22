หลานหอบเงินคืนทุกบาท ยันไม่ได้โกงยังจ่ายค่าเลี้ยงดูทุกเดือน ‘ยาย’ รับเรื่องจริง ขอโทษที่บอกไม่หมด

พิษณุโลก – จบกันด้วยดีหลานนำทรัพย์สินมาคืนยายวัย 69 ปี หลานยันไม่เคยคิดจะโกง แถมโอนเงินค่าเลี้ยงดูทุกเดือนไม่เคยขาด
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 กันยายน ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก พ.ต.ท.สันตสิริ เมตตาวงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก นายกิตติคุณ เกิดวงศ์หงส์ ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ร่วมกันเป็นสักขีพยานให้ นางสาว อ. หลานสาว ได้นำเงินสด จำนวน 270,000 บาท ทองคำ 2 สลึง 1 เส้น เหรียญรัชกาลที่ 9 เลี่ยมทอง 1 องค์ หลวงพ่อคล้ายเลี่ยมทอง 1 องค์ ส่งคืนให้ นางธาราริน ยาย อายุ 69 ปี จ.พิษณุโลก ครบทั้งหมดไม่มีขาดหาย
นางสาว อ. หลานสาว กล่าวว่า ตนเองรู้สึกเสียใจทั้งๆ ที่สินไหมทดแทนที่แม่ตนเองเสียชีวิต ตนเองเป็นคนให้แบ่งเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กัน และตนเองก็ส่งเงินตอบแทนที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กให้ทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาท แต่กลับมาถูกยายแท้ๆ แจ้งความดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกง ทั้งที่ก่อนหน้านั้นตนเองยังโอนเงินเดือนค่าเลี้ยงดูมาให้อยู่เลย ติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้น เนื่องจากซิมโทรศัพท์เสียและรอวันที่ตนเองหยุดงานไปแจ้งเพื่อทำซิมโทรศัพท์ใหม่ วันนี้จึงนำทรัพย์สินทั้งหมดมาคืนต่อหน้าพนักงานสอบสวน
ด้าน ผู้เป็นยาย กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้ทรัพย์สินคืนมาจากหลานทั้งหมด จะได้นำเงินไปซื้อที่ดินเพื่อนำไปปลูกบ้าน แต่รู้สึกเสียใจที่หลานไม่เข้าใจตนเอง และต้องขอโทษศูนย์ดำรงธรรมที่ตนเองให้ข้อมูลไม่หมด ยอมรับว่าหลานสาวไม่เคยทอดทิ้ง โอนเงินให้ใช้ทุกเดือนจริงเดือนละ 5,000 บาท และวันนี้ได้ถอนแจ้งความหลานสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เล่านาทีเจอ ‘น้องข้าวต้ม’ ลูกช้างป่าอิดโรย มีมดเกาะ สัตวแพทย์ป้อนนม พาถึง ‘บึงฉวาก’ แล้ว
- ชาวบ้านชายแดน พร้อมอพยพ24 ชม.ลั่นอยากให้แม่ทัพสั่งสอนเขมร ทหาร 2 ฝ่ายตรึงกำลัง เตรียมพร้อม
- โคราช พบ โครงกระดูกมนุษย์โบราณ ในร่องน้ำลึกกว่า 3 เมตร คาดอายุกว่า 1,500 ปี
- น้ำท่วมเสนา อยุธยาเดือดร้อนหนัก เทศบาลเร่งทำ ‘สะพานไม้’ ให้นร.เดิน สอบปลายภาค