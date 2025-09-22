ขอนแก่น ฝนถล่มหนัก น้ำท่วม จราจรติดยาว บางพื้นที่ท่วมสูง เกือบมิดหลังคารถ ตำรวจแนะรถเล็กเลี่ยงเส้นทางช่วงผ่านตัวเมืองขอนแก่น
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เวลา 12.00 -15.00 น. อย่างหนัก ทำให้น้ำระบายไม่ทันเนื่องจากน้ำมีปริมาณมาก ส่งผลทำให้รถยนต์ขนาดเล็กหลายคันดับกลางทาง และการสัญจรบนถนนหลายสายในเขตเมืองเป็นไปด้วยด้วยยากความลำบาก เช่นที่ถนนรอบบึงแก่นนคร ถนนหน้าเมือง และถนนรอบศาลหลักเมืองขอนแก่น มีน้ำท่วมผิวจราจรสูงกว่า 30 ซม.
เช่นเดียวกับที่ซอยสวัสดี ริมถนนมิตรภาพ เขตเทศบาลนครขอนแก่น น้ำไม่สามารถระบายได้ทัน ทำให้น้ำท่วมถนนสูงกว่า 50-60 ซม. รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลนครขอนแก่น ต้องช่วยกันเก็บเศษขยะที่ไหลมากับน้ำที่มาอุดตันตะแกรงฝาท่อระบาย บนถนนมิตรภาพ เพื่อให้น้ำได้ระบายลงท่อระบายได้ทัน แต่ปัญหาที่พบคือ ขยะที่ไหลมากับน้ำมีจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเก็บขยะเพื่อให้น้ำระบายได้ทัน และหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำ ปริมาณน้ำที่รอการระบายจะสามรถลดลงเป็นปกติในช่วงค่ำวันนี้
ส่วนที่ถนนหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรศิลา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น มีน้ำท่วมขังถนนเป็นระยะทางยาวกว่า 400 เมตร ระดับน้ำสูง 50-60 ซม. รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ ทำให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศิลาต้องมีการนำป้ายมาแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้ผู้ที่ใช้รถขนาดเล็กสัญจรผ่าน เพื่อความปลอดภัยจนกว่าน้ำจะลดระดับลง
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระบุ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาง น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งน้ำรอการระบาย ในเขตชุมชน ส่วนพายุไต้ฝุ่น “รากาซา(RAGASA)” บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันนี้ (22 ก.ย.68) คาดว่าในช่วงวันที่ 25 – 26 ก.ย. 68 จะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ อิทธิพลของพายุนี้ จะทำให้มรสุม ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงาน เพจเฟซบุ๊ก ถนนมิตรภาพ-รถติดบอกด้วย โพสต์รายงานเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังรอระบายในถนนสายหลักในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โดยระบุว่า 15.15 น. พื้นที่เมืองขอนแก่นหลายท่วมหลายจุด รายงานจากตำรวจทางหลวง สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เส้นทางในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ช่วงผ่านตัวเมืองขอนแก่น เวลานี้มีน้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดยาว โปรดชะลอความเร็วและปฏิบัติตามสัญญาณของเจ้าหน้าที่ ขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้
-ขาเข้าขอนแก่นจากโคราช/บ้านไผ่ ให้เลี่ยงเข้าทาง บายพาสเลี่ยงเมืองสายตะวันออก (ทล.230)
-ส่วนขาออกไปอุดรธานี ใช้ บายพาสสายตะวันตก (ทล.12/ทล.2109)
-และรถเล็กในพื้นที่ ใช้ถนนสายรอง เช่น ถนน ประชาสำราญ, ถนนนมะลิวัลย์ เพื่อหลีกเลี่ยงจุดท่วม
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก คนขอนแก่น โพสต์ภาพน้ำท่วมในเขตตัวเมืองขอนแก่น บางจุดระดับน้ำท่วมขังสูงเกือบมิดหลังคารถเก๋ง