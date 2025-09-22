น้ำท่วมเสนา อยุธยาเดือดร้อนหนัก เทศบาลเร่งทำ ‘สะพานไม้’ ให้นร.เดิน สอบปลายภาค

น้ำท่วมเสนา อยุธยาเดือดร้อนหนัก เทศบาลเร่งทำสะพานไม้ให้นักเรียนเดินสอบปลายภาค
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำน้อยซึ่งรับน้ำต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยา มีระดับสูงขึ้นอีกประมาณ 2-5 เซนติเมตร ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเสนา ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา
น้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมถนนธรรมสิทธิ์เสนา ตั้งแต่ช่วงเชิงสะพานสี่แยกตลาดบ้านแพน มุ่งหน้าวัดกระโดงทอง ระดับน้ำสูงราว 20 เซนติเมตร ทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรไปมาด้วยความลำบาก อย่างไรก็ตาม น้ำยังไม่เข้าท่วมโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนสูงกว่าถนนประมาณ 1 เมตร ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวจะจัดสอบปลายภาคในวันที่ 25 กันยายนนี้ เป็นวันสุดท้าย
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเสนา ได้เร่งสร้างสะพานไม้สำเร็จรูประยะทางราว 1 กิโลเมตร เชื่อมต่อไปยังโรงเรียนและวัดกระโดงทอง เพื่อให้นักเรียนเดินทางเข้าสอบปลายภาคได้ตามปกติ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านและพระสงฆ์เดินสัญจรออกมาภายนอกพื้นที่น้ำท่วม
ด้าน นายกัมปนาท ฤทธิญาติ อายุ 64 ปี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเสนา เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อถนนสายหลักที่ชาวบ้าน นักเรียน และพระสงฆ์ใช้สัญจรเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงที่นักเรียนกำลังเข้าสอบปลายภาค และพระสงฆ์ต้องออกบิณฑบาต ทางนายกเทศมนตรีเมืองเสนาได้สั่งการให้เร่งสร้างสะพานไม้สำเร็จรูปให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ เพื่อรองรับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนราว 2,000 คน โดยตามซอยต่าง ๆ ของชุมชน เทศบาลได้เร่งทำสะพานไม้เชื่อมต่อออกมาถึงถนนสายหลัก เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะด