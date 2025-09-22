ชาวบ้านชายแดน พร้อมอพยพ24 ชม.ลั่นอยากให้แม่ทัพสั่งสอนเขมร ทหาร 2 ฝ่ายตรึงกำลัง เตรียมพร้อม

ชาวบ้านแนวชายแดนคาใจอยากให้แม่ทัพสั่งสอนเขมรภาค 2 เตรียมพร้อมอพยพแล้ว 24 ชม.แค้นเขมรไม่หายทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยที่สระแก้ว ไม่อยากให้แค่ปิดด่าน แต่อยากให้สร้างกำแพง
วันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ทั่วไปของชาวบ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ฝั่ง อ.บ้านกรวด และ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ยังใช้ชีวิตตามปกติแต่มีการเตรียมสิ่งของที่จะพร้อมอพยพได้ตลอดเวลา เหตุเพราะไม่มั่นใจว่าฝั่งกัมพูชา จะทำตามสัญญาและอยากให้ทหารไทยทำอะไรสักอย่างจะได้เสร็จสิ้น
นายสุนี เติมประโคน อายุ 71 ปี ชาวบ้านโคกกระชาย ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ บุรีรัมย์ บอกว่าจริงแล้วตนไม่อยากต้องการให้แค่ปิดด่านอย่างเดียว แต่อยากให้ทำรั้วแนวชายแดนไปเลย เพราะจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากอีกในอนาคต เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรวมถึงคนจนอย่างตนจะลงขันช่วยสร้างอย่างแน่นอน
ยอมรับว่าเกลียดผู้นำกัมพูชา เพราะพูดไม่เป็นคำพูด แถมยังสั่งให้ชาวบ้านมาทำร้ายทหารไทยที่จังหวัดสระแก้ว ทุกครั้งที่เปิดทีวี เจอข่าวเขมรตนจะปิดทันที ตอนนี้อยากให้แม่ทัพภาคที่ 1 ฝั่งจังหวัดสระแก้ว ให้จัดการอะไรบางอย่างที่ทหารถูกรุกรานแบบนั้น
ส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ทหารไทยเปิดปฏิบัติการรบภาค 2 ขึ้นมาเพื่อให้ทุกอย่างมันจบลงแบบเบ็ดเสร็จ ฝั่งไหนได้อะไรไปก็ให้มันเกิด เพราะชาวบ้านตามแนวชายแดนต่างระแวงตลอดเวลาตั้งแต่มีเรื่องกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า แหล่งข่าวระบุว่าสถานการณ์ของทหารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ในตอนนี้ถือว่าตึงเครียด ถึงแม้จะไม่มีการปะทะกันก็ตาม แต่ทหารทั้งสองฝ่ายได้ตรึงกำลังพร้อมที่จะปะทะได้ตลอดเวลา มูลเหตุมาจากสถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วในขณะนี้