เล่านาทีเจอ ‘น้องข้าวต้ม’ ลูกช้างป่าอิดโรย มีมดเกาะ สัตวแพทย์ป้อนนม พาถึง ‘บึงฉวาก’ แล้ว

ทีมสัตวแพทย์ ทำการเคลื่อนย้าย “น้องข้าวต้ม” ลูกช้างป่าที่ถูกแม่ทิ้ง จากอุทยานฯ ลำคลองงู ไปอนุบาลที่ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 กันยายน หลังจากที่ น.ส.กานต์พิชชา หาญอาษา นายสัตว์แพทย์ จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3 (บ้านโป่ง) พร้อมทีมงานและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ได้ทำการเคลื่อนย้าย ลูกช้างป่าพลัดหลง หรือ น้องข้าวต้ม จากอุทยานแห่งชาติลำคลองงู จ.กาญจนบุรี ด้วยรถยนต์กระบะของ นายคณิน เจียจำรูญ กำนันตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มายังบริเวณลานจอดรถวัดท่าขนุน
ก่อนจะเคลื่อนย้ายขึ้นรถกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธ์พืช มุ่งหน้าไปยังศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี เพื่อดูแลฟื้นฟูร่างกายต่อไป หลังจากตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาได้ช่วยกันดูแลฟื้นฟูร่างกาย น้องข้าวต้ม ลูกช้างป่าพลัดหลง ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติลำคลองงู
โดยเบื้องต้นพบว่า น้องข้าวต้มมีอาการบาดเจ็บที่ขาหลัง (ถลอก) ยังไม่สามารถลุกหรือพยุงตัวได้ ส่วนอาการอิดโรย เริ่มมีแรงขึ้นหลังจากทีมสัตว์แพทย์ได้ให้ดื่มนม โดยตั้งแต่เช้ามีชาวบ้านที่รู้ข่าวเดินทางมาดูและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และน้องข้าวต้มเป็นระยะๆ
ด้าน น.ส.วิภารัตน์ สวัสดิ์สาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยเสือ หมู่ที่ 1 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ในทีมที่เข้าไปพบและช่วยเหลือลูกช้างเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงคืนวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากลูกบ้านที่ทำไร่มันสำปะหลังว่า มีช้างป่าตกลูก บริเวณห้วยชะนี ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จึงได้ประกาศเตือนชาวบ้านให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าว
ต่อมาช่วงบ่ายวานนี้ได้รับการประสานจาก หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ว่าจะเดินทางมาติดตามร่องรอยช้างจึงเข้าไปยังพื้นที่ที่ช้างป่าคลอดลูกเพื่อดูว่าช้างได้เคลื่อนย้ายไปทิศทางไหน เมื่อเดินทางเข้าไปใกล้จะถึงจุดดังกล่าว หลวงปู่สาครสังเกตเห็นร่องรอยการเดินขึ้นมาจากลำธารข้ามถนนก่อนจะปีนขึ้นเนินเขาจึงได้หยุดรถเพื่อลงไปดูร่องรอย จนมีคนไปพบลูกช้างป่านอนหมดแรงอยู่ข้างกอไผ่ ตามเนื้อตัวพบว่ามีมดขึ้นมาเกาะ จึงได้ทำการประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูเข้ามาทำการช่วยเหลือและนำลูกช้างป่าตัวดังกล่าวมาทำการรักษาและดูแลที่ที่ทำการอุทยานฯ ตนรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยลูกช้างป่าให้มีชีวิตรอดมาได้
ทั้งนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือลูกช้างป่าเพิ่งคลอดที่พลัดหลงจากแม่และโขลง ซึ่งถูกพบในพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยเจ้าหน้าที่ได้นำลูกช้างมาดูแลที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำคลองงู และทีมสัตวแพทย์กำลังเคลื่อนย้ายลูกช้างไปอนุบาลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี
ซึ่งล่าุสุด เมื่อเวลา 19.02 น. วันเดียวกันนี้ นายสัตวแพทย์(น.สพ.)ภัทรพล มณีอ่อน หรือ หมอล็อต หัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เผยคลิปวิดีโอขณะพาน้องข้าวต้ม เดินทางถึง ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี
โดยระบุว่า “การเดินทางของ ด.ญ.ข้าวต้ม เพื่อพบกับน้ำนมแม่ช้าง และดูแลรักษาอาการที่บึงฉวาก“ ถึงค่ำๆทุกอย่างพร้อม กำลังใจรับได้เรื่อยๆ” “ถึงที่หมายแล้ว อารมณ์เด็กนอนเล่นบนรถ โบกหูไปมา คนคอยเอาใจ ประมาณนั้น”