พ่อเลี้ยงโหด ต่อยท้องลูกชาย 2 ขวบ ตับแตก เอาน้ำล้างตัวก่อนส่งรพ. หมอยื้อชีวิตไม่สำเร็จ

พ่อเลี้ยงโหด จับลูกชายวัย 2 ขวบครึ่ง ชกท้องสลบ เอาน้ำราด ก่อนนำส่ง รพ. หมอยื้อไม่ไหว เสียชีวิต อ้างลงมือทำร้ายเหตุ “เด็กไม่รัก”
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดแก้วจันทาราม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพ ด.ช.ยูเครน อายุ 2 ขวบครึ่ง ที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายจนเสียชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.ประกายเพชร อายุ 26 ปี จ.ลพบุรี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 กันยายน เวลา 09.30 น. นายเสกฐวุฒิ อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นสามีใหม่ของตนเองได้ทำร้าย น้องยูเครน อายุ 2 ขวบครึ่ง ลูกชายตนเสียชีวิต
น.ส.ประกายแก้ว เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนกับนายเสกฐวุฒิ เพิ่งอยู่กินกันมาประมาณ 6 เดือน ซึ่งตนมีลูกติดอยู่หนึ่งคนชื่อ น้องยูเครน โดยตนและสามีไปทำงานอยู่ที่อยุธยา และกลับมาเมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา จึงไปรับลูกจากยาย เอามาเลี้ยงที่บ้านย่า อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งตอนเย็นตอนที่อาบน้ำให้ลูก สังเกตว่าลูกไม่มีบาดแผล ยังร่าเริงเบิกบาน
จนกระทั่งช่วงเช้าอีกวันหนึ่ง สามีได้พาลูกออกไปหาปู่และร้านสะดวกซื้อ ขณะนั้นตนนอนอยู่ในห้อง สามีก็มาเคาะประตูบอกว่าให้ไปดูลูกที่โรงพยาบาลหน่อย เลยถามว่า “ลูกเป็นอะไร” ในทีแรกไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องถูกทำร้าย คิดว่าลูกอาการกำเริบจากโรคประจำตัวคือ โรคหืด กระทั่งไปถึงโรงพยาบาล จึงทราบว่า น้องยูเครน ลูกชายถูกทำร้าย แพทย์พยายามปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตแต่ไม่สำเร็จ
ต่อมา นายเสกฐวุฒิ ได้สารภาพว่าเป็นคนลงมือทำร้ายน้องยูเครนโดยไม่ตั้งใจ และว่า ได้ใช้มือต่อยที่ท้องจนกระทั่งเด็กสลบไป จึงพาเข้าห้องน้ำ เอาน้ำล้างตัวและนำส่งโรงพยาบาล กระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมา
แม่น้องยูเครน เผยว่า หลังจากเกิดเหตุ ตนได้ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับ นายเสกฐวุฒิ ที่สภ.โคกสำโรงซึ่งนายเสกฐวุฒิ ก็ให้การรับสารภาพแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปล่อยตัวกลับมายังบ้าน ซึ่งตนไม่สบายใจเพราะมีข่าวว่า นายเสกฐวุฒิ กำลังจะหนี
จึงได้มาทำการร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร.ต.อ.พายัพ รุ่งหัวไผ่ รองสารวัตรสอบสวน สภ.โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ได้ทำการสอบปากคำ น.ส.ประกายแก้ว อีกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งหลักฐษนจากการชันสูตร ว่า ด.ช.ยูเครน เสียชีวิต จากการถูกทำร้าย ตับแตก ปอดฉีก จึงรวบรวมหลักฐาน จะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับนายเสกฐวุฒิ และจะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งในเวลา 16.10 น.เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.โคกสำโรง ได่เดินทางไปจับกุม นายเสกฐวุฒิ อายุ 30 ปี และนำตัวมายัง สภ.โคกสำโรง ในขณะเดียวกัน บรรดาญาติของผู้เสียหายที่รวมตัวกันอยู่ที่วัดเพื่อทำพิธีรดน้ำศพ เมื่อทราบข่าววานายเสกฐวุฒิ ถูกจับมาโรงพัก ต่างก็เดินทางมายัง สภ.โคกสำโรง เพื่อจะมาดูตัว แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ ตร.กันไว้ กลัวจะไปทำร้ายผู้ต้องหา บรรดาญาติของผู้เสียหาจึงเดินทางกลับไป