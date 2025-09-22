หนุ่มอุดรฯ ผวา มนุษย์ป้าคลั่งรัก บุกตื๊อถึงหน้าบ้าน ขอแต่งงาน อ้างหล่ออยากมีลูกด้วย
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 22 กันยายน ร.ต.อ.ศุภชัย เหลือล้น รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเขตงานนาคา ได้รับแจ้งเหตุมี ผู้หญิงสูงวัย มาสร้างความเดือดร้อนรำคาญอยู่ที่หน้าบ้าน ในชุมชนแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีวงจรปิด และคลิปของเพื่อนบ้านได้ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน จึงนำกำลังออกไปที่เกิดเหตุ
พบผู้หญิงทราบชื่อภายหลังในนามว่า เหม่ยฮัว หรือแบรรี่ อายุประมาณ 60 ปี ลากกระเป๋าเดินทางสีเหลือง 1 ใบ กระเป๋าเป้ 1 ใบ แต่งกายมิดชิด สวมกางเกงสีดำ เสื้อแขนยาวสีดำ สวมแว่นตาดำ สะพายกระเป๋าเงินสีน้ำตาล ยืนอยู่หน้าบ้าน แต่เจ้าของบ้านไม่อนุญาตให้เข้าไป เนื่องจากไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้
โดยชาวบ้าน ตำรวจ ได้เข้าไปซักถาม ก็บอกว่ารู้จักนายต้าผ่านโลกโซเซียล ทั้งเฟซบุ๊ก และ IG และได้ติดตามมาตลอด และพยายามติดต่อ นายต้าตลอดเวลา ตำรวจได้โทรศัพท์เรียกรถผ่านแอพพ์รับจ้างให้ไปส่งเหม่ยฮัวที่ บขส. ซึ่งก็ยอมไปแต่โดยดี
ก่อนขึ้นรถเดินทางไป บขส. ผู้สื่อข่าวได้ถามว่า “ชอบนายต้ามากไหม” เหมยฮัว พยายามหลบหน้า บอกว่า ” เกิดมาไม่เคยเห็นใครหล่อขนาดนี้มาก่อนเลย หล่อแบบสุดชีวิตจิตใจ เกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นคนหล่อขนาดนี้ ต้องมาเห็นครั้งสุดท้าย ไม่เช่นนั้นนอนตายตาไม่หลับ”
ทางด้าน นายต้า อายุ 44 ปี เล่าว่า ตนไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนี้เลย เหมือนเขาตามตนมาจาก IG เฟซบุ๊ก Tik Tok กดไลค์มาเรื่อยๆ และส่งข้อความมา เขาตามมาจาก IG มากดไลฟ์ และเขาก็ทักมา ส่งข้อความพูดคุยแต่พูดคุยไม่รู้เรื่อง ต้องเอาไปแปลในกูเกิ้ล เขาทักมาแต่ตนอ่านไม่รู้เรื่อง จึงไม่ได้สนใจ เพราะตนก็มีงานต้องทำ(ธรุกิจส่วนตัว) เริ่มต้นจาก เมื่อปลายปี 67 มีคนโทรเข้ามา ซึ่งเอาเบอร์ตนมาจากเพจร้านอาหารของพี่ชายที่อยู่หนองคาย บอกว่าจะมาดูหมา ที่บ้านตนมีหมาไซบีเรียนเขาสนใจ พอคุยไปคุยมากลับไม่ได้คุยเรื่องหมา
“ครั้งแรก (รูปใส่กางเกงสีชมพู เสื้อยืดดำ) เขามาเกาะรั้วหน้าบ้าน และอยากจะเข้าไปบ้านอย่างเดียว เอากระเป๋ามาเยอะมาก กระเป๋าลาก 1 ใบ กระเป๋าสะพายอีก 2 ใบ ใส่เมสก์ปิดหน้าปิดตามา แล้วยืนรอ 1 ชั่วโมงก็ไม่ไป ตนก็ไม่กล้าเปิดประตูเพราะไม่รู้จักกัน ก็มีพี่ข้างบ้านมาเคลียร์ให้นานเป็นชั่วโมงก็ไม่ไป บอกว่าอยากให้ผมออกมาคุย มาให้รู้จัก เราไปยืนที่ไหนก็ตามไปดูหน้า ท้ายที่สุดก็เรียกพี่ผู้ชายเพื่อนบ้านมา 6-7 คน มาบอกว่าต้องกลับนะ มันไม่ดี มันอันตราย สุดท้ายก็ยอมกลับไป”
นายต้า เล่าต่อว่า หลังจากนั้นตนก็ไล่ดูว่า ผู้หญิงคนนี้ใช้เฟซบุ๊ก Tik Tok และ IG ชื่ออะไรบ้าง แล้วก็ไล่บล็อกให้หมด ซึ่งมีมากนับสิบ พอผ่านไป 2-3 เดือน ก็มีเฟซบุ๊กใหม่มาเรื่อยๆ พอตนลงสตอรี่ก็จะมีคนนี้เป็นคนแรกที่กดไลค์ เพราะจะใช้ชื่อและรูปคล้ายๆ กันในการตั้งชื่อเฟซบุ๊ก ตนก็รู้แล้ว ผ่านไป 3-4 เดือนก็มีมาอีกเป็นครั้งที่ 2 (คลิปเวลากลางคืน) มาแบบเดิม ขนของใส่กระเป๋ามายืนอยู่หน้าบ้าน รอบนี้มาขอแต่งงาน อยากมีลูกด้วย อยากอะไรด้วย แล้วก็อ้างมีทรัพย์สินฐานนะดี ว่าเป็นลูกคนนั้นคนนี้ ว่าเป็นลูกผู้ดี
ต้าเล่าอีกว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ก็มาแบบเดิม ขนกระเป๋ามาเกาะหน้าบ้าน แต่มาครั้งนี้โวยวาย ป้าข้างบ้านก็รู้แล้ว เพราะเตรียมการกันไว้แล้ว เรียกเพื่อนบ้านมา ซึ่งรอบนี้มีกระโจนใส่ตน จะกระโดดกอด เริ่มพูดเสียงดังโวยวาย พอชาวบ้านได้ยินเสียง ก็ได้เข้ามาช่วยอีกประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าก็ยอมไป พร้อมกับบอกว่าจะไม่มาอีกแล้วเพราะจะแต่งงาน ท่านปู่ท่านย่า พ่อแม่ หาคู่ให้แล้ว จะแต่งงานจริงๆ แล้ว แต่พอป้าข้างบ้านดูกล้องวงจรปิดให้ กลับพบว่าไปหลบฝนอยู่ข้างบ้านยายข้างบ้าน ป้าจึงโทรมาบอกตนให้ระวัง
นายต้า เล่าต่อไปอีกว่า หลังจากตนทำความสะอาดเสร็จตนจึงออกมา และเห็นผู้หญิงคนนี้แล้ว จึงบอกยายข้างบ้านว่า “ผู้หญิงคนนี้อันตราย ไม่รู้จักเขาแล้วให้เข้าไปหลบอยู่ในบ้านทำไม” เสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มต่อว่าตนต่างๆ นานา พูดอยู่คนเดียวเพื่อไม่ให้ตนพูด เพื่อให้เจ้าของบ้านไว้ใจตัวเอง บอกว่ามาหายาย ไม่ได้มาหาตน ตีเนียนไปนั่งกินข้าวกับยายเจ้าของบ้าน ตนก็บอกให้เขากลับไป ผู้หญิงจึงไม่พอใจ วิ่งเข้าใส่แล้วคว้าเสื้อตน จึงเหวี่ยงผู้หญิงออกจนล้ม เพราะตนไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหรือไม่ จนเสื้อตนขาด
“ไม่เกี่ยวกับหล่อไม่หล่อหรอก แต่เขาชื่นชม เขาว่าเราดี ดูแลแม่ดูแลที่บ้านดี ผมพึ่งไปส่งแม่มา เพราะเขาติดตามเราทุกอย่าง ที่ผมลงในเฟสบุ๊กเพื่อเป็นเมมเมอรี่ความทรงจำแต่ละปี แต่ละช่วง ผมไม่เคยไปกินข้าว ไม่เคยนัดส่วนตัว ไม่เคยคุยให้ความหวัง ไม่เคยพูดอะไรที่ชักจูงว่าเรามีใจ แต่จากที่ผมสังเกต เวลาโพสต์เรื่องราวต่างๆ นานา ที่เป็นเรื่องความรักกับเพื่อน แม่ หรือใครก็ช่าง เขาจะคิดว่าเขาจะมีส่วนร่วมในเรื่องนั้น แล้วก็มาพูดว่า พี่เคยพูดกับหนูแบบนี้ เขาเรียกผมว่าพี่แทนตัวว่าหนู เขารุ่นป้าแล้ว เขาจะใช้ชื่อในเฟซบุ๊กว่า เหม่ยฮัว ชื่อกลางว่า แบรรี่ นามสกุลไม่รู้ อายุประมาณ 60 ปี”
นายต้า อยากฝากบอกเหม่ยฮัว หรือแบรรี่ ว่า ไม่อยากให้กลับมาที่นี่อีก เพราะที่นี่เป็นที่ส่วนตัว การที่จะก้าวเข้ามาแล้วเราไม่รู้จักกันเลย ไม่เคยคุยกันเลย ไม่อยากให้คุณมา มัน 2 ครั้งแล้ว อย่ามาที่นี่อีก เพราะไม่อยากให้เป็นเรื่อง ถ้ามาอีกก็คงต้องพึ่งตำรวจ
น.ส.พิม อายุ 17 ปี เพื่อนบ้าน เล่าว่า แม่โทรมาบอกตนว่า แม่เปิดกล้องวงจรปิด เห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างบ้าน ลากกระเป๋าสีเขียวมา เขามาหาพี่ต้าอีกแล้ว แม่ก็เลยส่งคลิปมาให้ดูว่าลากกระเป๋าไปทางไหน เขามาหลายรอบแล้ว พวกตนรู้ว่ามาเพราะอะไร มาประมาณ 15.00 น. ตนก็เลยโทรบอกพี่ต้ามาดู ก็เลยเห็นผู้หญิงอยู่ในบ้านยายข้างบ้าน แล้วก็วิ่งใส่พี่ต้า แต่พี่ต้าก็พยายามวิ่งหนี และผลักกันไปมา ผู้หญิงพยายามจะเข้าไปในบ้านพี่ต้า แต่พี่ต้าบอกให้ออกมา และผลักกันจนล้มไปทั้งคู่ ส่วนสาเหตุที่เขามาหาพี่ต้า เพราะเขาคลั่งไคล้ในหน้าตาพี่ต้ามั้ง เพราะพี่ต้าบอก มาหลายรอบแล้ว วันนี้รอบที่ 3
“รอบแรกมายืนอยู่หน้าบ้าน ไม่มีใครคุยด้วย ก็กลับไปเอง รอบที่ 2 ตนเห็นเลยมาคุยด้วย บอกอะไรก็ทำตามทุกอย่าง บอกให้ไปยืนอยู่ใกล้ไฟขอดูหน้าชัดๆ ก็ทำ นึกว่าจะจบแล้ว แต่ก็มาอีกวันนี้ ก็เลยทำให้มันจบๆ ไปเลย รอบที่ 2 ที่ผู้หญิงมา ได้ถามผู้หญิงว่ามาเพราะอะไร ก็ตอบว่าอยากเป็นแฟนเขา ก็เลยถามว่าเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ พี่ต้าบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกัน เขาก็บอกว่าเป็นแฟนกัน ถ้าไม่รักก็บอกตั้งแต่แรก จะแต่งงานกับคนนี้ แต่งให้จบๆ ไปเลย และจะมาอยู่ด้วย ทั้งที่พี่ต้าบล็อกทุกช่องทาง พี่ต้าพยายามบ่ายเบี่ยงออกจากผู้หญิงคนนี้ เพราะไม่ได้อยากยุ่งตั้งแต่แรก ผู้หญิงคิดไปเอง สอบถามเขาบอกว่ามาจากกรุงเทพฯ” น.ศ.พิมกล่าว