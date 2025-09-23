น้ำแม่แจ่ม ทะลักท่วมบ้านประชาชน 2 ตำบล ตั้งแต่ตี 4 ครึ่ง นายอำเภอสั่งปลัด-อส.เร่งช่วยชาวบ้าน

น้ำแม่แจ่ม ทะลักท่วมบ้านประชาชน 2 ตำบล ตั้งแต่ตี 4 ครึ่ง สามแยกบ้านแพมรถเล็กสัญจรไม่ได้แล้ว นายอำเภอสั่งปลัด-อส.เร่งออกช่วยชาวบ้าน
เมื่อวันที่ 23 กันยายน แฟนเพจ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด พบว่า ตั้งแต่เวลา 04.30 น. เป็นต้นไป น้ำแม่แจ่มเริ่มทยอยเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลช่างเคิ่ง ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ สถานศึกษา และย่านเศรษฐกิจของอำเภอแม่แจ่ม และเริ่มเข้าท่วมพื้นที่เกษตรในพื้นที่ตำบลท่าผา และตำบลช่างเคิ่งบางแห่ง
นายเกรียงศักดิ์ บุญตาปวน นายอำเภอแม่แจ่ม สั่งการให้ปลัดอำเภอ สมาชิกกองร้อย อส.แม่แจ่มที่ 7 ออกช่วยเหลือประชาชนให้การยกของขึ้นที่สูง และช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ ยังประสาน อปท.ในพื้นที่ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน
เวลา 06.00 น. พบว่าน้ำเอ่อท่วมผิวถนนสามแยกหน้าอำเภอ สามแยกหน้าตลาดสด เรียบร้อยแล้ว
เวลา 06.30 น. บริเวณสามแยกบ้านแพม ระดับน้ำบางจุดท่วมสูงถึงหัวเข่า กระแสน้ำไหลเชี่ยว รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แล้ว
ภาพทั้งหมดจาก ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม