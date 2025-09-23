ชาวบ้านผวาพายุรากาซา เร่งสร้างเพิงพักหนีน้ำริมถนน ชลประทานเตือน 11 จว.กลางรับมือน้ำเพิ่มสูง
เมื่อวันที่ 23 กันยายน เทศบาลตำบลโพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาทท ต้องปักป้ายเตรียมปิดถนนคันคลองมหาราชเป็นการชั่วคราว หลังจากมีประชาชนออกมาสร้างเพิงพักชั่วคราวอยู่ริมถนนเพื่อหนีน้ำมท่วม ซึ่งแม้ว่าพายุรากาซา จะไม่มีทิศทางที่เข้าประเทศไทยโดยตรง แต่ชาวบ้านพื้นที่ท้ายเขื่อนใน อ.สรรพยา ที่ทราบข่าวต่างก็เริ่มมีความกังวลว่าพายุรากาซาจะทำให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม จึงต้องเร่งสร้างเพิงพักเตรียมการอพยพเพราะไม่วางใจในสถานการณ์ ในขณะที่ทางเทศบาลโพนนางดำออกเองก็เตรียมมสายไปมาพากตามแนวถนนให้ชาวบ้านได้ต่อไปใช้ชั่วคราวด้วย โดยนายธรรมรัตน์ พรหมแก้ว ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า จะรอจนกว่าน้ำเอท่วมแล้วค่อยมาสร้างที่พักคงไม่ทันการณ์ เพราะต้องมีการขนของทรัพย์สิน เครื่องใช้ที่นอนหมอนมุ้ง และสัตว์เลี้ยงขึ้นมาอยู่ด้วย ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและกำลังคน ซึ่งดูจากแนวโน้มปริมาณน้ำปัจจุบันและคาดการณ์ฝนในช่วงนี้ ชาวบ้านเริ่มมั่นใจว่าคงไม่รอดที่จะถูกน้ำท่วม
ทั้งนี้ล่าสุดพื้นที่น้ำท่วมของ จ.ชัยนาทททั้งสิ้น 4 อำเภอ ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคือเหนือเขื่อนในอ.มโนรมย์ อ.วัดสิงห์ และ อ.เมืองชัยนาท ส่วนท้ายเขื่อน 1 อำเภอคือ อ.สรรพยา รวม16 ตำบล 55 หมู่บ้าน รวม 399 ครัวเรือน ผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 1,024 คน และเมื่อโฟกัสเฉพาะในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาใน อ.สรรพยา ก็พบว่ามีบ้านเรือนของประชาชน ที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด 3 ตำบล คือ ต.ตลุก ต.หาดอาษา และ ต.โพนางดำออก รวมบ้านเรือนถูกน้ำท่วมจำนวนกว่า 200 หลังคาเรือน
ส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ล่าสุดพบว่าน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา เริ่มกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยที่จุดวัดน้ำC2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 2,294ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนล่าสุดวัดได้ 15.51 ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้คงอัตราการระบายน้ำไว้ที่เกณฑ์ 2,200 ลบ.ม./วิ เป็นวันที่ 6 เพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ำเหนือ และสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับรับมวลน้ำจากทางตอนบนของประเทศจากฝนตกหนัก 23-28 ก.ย. ที่จะเกิดจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุรากาซา โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวในรอบ1สัปดาห์วัดได้ 15.23 ม.รทก. จากปัจจัยเสริมน้ำทะเลหนุนสูงที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา
กรมชลประทานยังย้ำเตือนเตือน11จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ให้เฝ้าสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป