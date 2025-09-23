สุดเจ๋ง! สงขลา คว้ารางวัล IFEA ‘เมืองเทศกาล-อีเวนต์โลก 2025’ ที่อเมริกา

สงขลาคว้ารางวัล IFEA World Festival & Event City 2025 ก้าวสู่เมืองไมซ์ระดับโลก เมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ที่สร้างทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรม และความภูมิใจให้คนไทย
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผวจ.สงขลา ได้เดินทางไปยัง เมืองปาล์มสปริงส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมรับรางวัล IFEA World Festival & Event City 2025 รางวัลที่ไม่ใช่เพียงถ้วยเชิดชูเกียรติ แต่คือการยืนยันว่าเมืองหนึ่งเมืองสามารถยกระดับตัวเองสู่การเป็น Global Festival & MICE City ได้อย่างสง่างาม
การรับรางวัลครั้งนี้นำโดย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) ภาคใต้ ผู้เป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมการทำงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเอกชน และชุมชน จนกลายเป็นพลังร่วมที่ผลักดันสงขลาขึ้นสู่เวทีโลก
รางวัล IFEA ไม่ใช่การแข่งขัน หากแต่เป็นการมองหาเมืองที่ “ยกระดับมาตรฐาน” ในการจัดเทศกาลและอีเวนต์ เมืองที่มีโครงสร้างสนับสนุนชัดเจน มีระบบนิเวศที่เอื้อให้การสร้างสรรค์เติบโต และสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ยั่งยืน สงขลาถูกเลือกเพราะตอบโจทย์ทุกมิติ และเพราะทีเส็บภาคใต้ทำหน้าที่เป็น “สถาปนิกเบื้องหลัง” ที่แปลงวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นรูปธรรม
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “การได้รับรางวัลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จที่ไม่เพียงสร้างเกียรติยศให้แก่จังหวัดสงขลา แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ที่สะท้อนให้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติ เมื่อได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม ย่อมสามารถยกระดับสู่การยอมรับบนเวทีโลกได้อย่างสง่างาม”
นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการทีเส็บภาคใต้ เสริมว่า “สิ่งที่เราทำไม่ใช่การจัดงานเพื่อวันนี้ แต่คือการสร้างระบบนิเวศที่ทำให้สงขลาพร้อมจะต้อนรับเทศกาลและอีเวนต์จากทั่วโลกได้ตลอดไป รางวัลนี้คือการรับรองว่าการเดินทางที่เราวางรากฐานร่วมกับจังหวัดและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น กำลังพาเมืองไปในทิศทางที่ถูกต้อง”
สิ่งที่จะตามมาหลังรางวัลครั้งนี้คือโอกาสใหม่มากมาย สงขลาจะกลายเป็นแม่เหล็กทางเศรษฐกิจ ดึงดูดนักลงทุนและผู้จัดงานระดับนานาชาติ พร้อมสร้างรายได้และการจ้างงานในท้องถิ่น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจะถูกยกระดับให้เป็น พลังสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลก และประเทศไทยจะได้รับภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะศูนย์กลางไมซ์และเทศกาลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การได้รับรางวัลครั้งนี้จึงไม่เพียงหมายถึงความสำเร็จของวันนี้ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ ที่จะทำให้สงขลาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ภายใต้พลังความร่วมมือที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง