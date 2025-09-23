กรมชลฯจัดประชุมบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล แก้ภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมชลฯจัดประชุมบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล แก้ภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่หอประชุมโรงเรียนกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมย่อย ครั้งที่ 2 ของโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 (ระบบส่งน้ำ) เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการ และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
นายฉัตรดำรงค์ หงส์บุญมี ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 2 กรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมกว่า 103.5 ล้านไร่ โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 63.85 ล้านไร่ ซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากอีก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค และคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาโครงการคาดว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้กว่า 1.69 ล้านไร่ ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ รวม 30 อำเภอ 176 ตำบล มีเป้าหมายหลักในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ สนับสนุนเศรษฐกิจการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ซึ่งในการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษาโครงการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสรุปลักษณะโครงการ การออกแบบระบบชลประทาน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอะแนะ ผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ โดยประชาชนในพื้นที่โครงการ จะได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อกังวลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด