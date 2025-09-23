ผู้ว่าฯเลย เร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่เกิน 60% เตรียมเครื่องผลักดันน้ำป้องท่วมฉับพลัน

ผู้ว่าฯเลย เร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่เกิน 60% เตรียมเครื่องผลักดันน้ำป้องท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มต่ำ เฝ้าดินโคลนถล่ม
เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่เสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง และพื้นที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก รวมถึงประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หลังจังหวัดเลยได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
นายชัยพจน์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำและฝนที่ผ่านมา มีหลายอำเภอที่ได้รับผลกระทบ ได้ถูกน้ำเอ่อล้นท่วมถนน และพื้นที่เกษตร รวม 4 อำเภอ 6 ตำบล 11 หมู่บ้านได้รับผลกระทบ ขณะนี้ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย เร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในระดับไม่เกิน 60% ของความจุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในอ่าง และเตรียมใช้เครื่องจักรกลและเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะในเขตอ.เมือง ด่านซ้าย ภูเรือ วังสะพุง และพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมเฝ้าระวังปัญหาดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่อื่นๆ ที่เคยเกิดดินสไลด์ พร้อมเตรียมศูนย์อพยพและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า หากพบสัญญาณอันตราย และเน้นย้ำให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือพายุและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้น
ส่วนการป้องกันเขตเศรษฐกิจ ในเขตเทศบาลเมืองเลย ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเมืองเลยหลายจุด เช่น โรงเรียนเมืองเลย ตลาดเช้า สนามกีฬา และหลังไปรษณีย์ เสริมแนวกระสอบทรายและบิ๊กแบ็ค บริเวณชุมชนวัดทับมิ่งขวัญ ตำบลกุดป่อง เสริมคันคูดินกั้นน้ำหลังไปรษณีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมรับน้ำที่พร่องจากอ่างเก็บน้ำน้ำเลย
พร้อมทั้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ได้เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน พร้อมกำชับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ (เคลื่อนที่เร็ว) พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้อย่างทันท่วงที
นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผอ.โครงการชลประทานเลย กล่าวว่า ขณะนี้ระดับน้ำที่อ่างเก็นน้ำน้ำเลย ได้ล้นสปิลเวย์แล้ว และมีแนวโน้มระดับน้ำจะสูงเพิ่มขึ้น โครงการชลประทานเลย จึงได้เร่งติดตั้งเสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยวิธีการลักน้ำเพิ่มเติมอีก 1 ชุด และ นำท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ไปติดตั้งเพิ่ม และได้ดำเนินการขนย้ายเครื่องไฮโดรโฟ จากประตูน้ำศรีสองรัก ขนาด 42 นิ้ว 1 เครื่อง มาติดตั้งเพิ่มเติมที่อ่างเก็บน้ำน้ำเลย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำเลยให้ดียิ่งขึ้น