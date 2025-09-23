เมืองคอนระอุ สายัณห์ ทิ้งภท. ซบบ้านเก่า ปชป. ลั่นไม่ใช่ ‘ลูกเมียน้อย’ หลังถูกเบียดเก้าอี้
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน การเมืองนครศรีธรรมราช คึกคักไม่แพ้ละครหลังข่าว เมื่อ นายสายัณห์ ยุติธรรม อดีต ส.ส.นครศรีฯ ประกาศชัด ทิ้งภูมิใจไทยกลับบ้านเก่าประชาธิปัตย์ พร้อมตอกกลับแรง “ผมไม่ใช่ลูกเมียน้อย” หลังถูกเบียดเก้าอี้โดยไม่ทันตั้งตัว
นายสายัณห์ อดีต สส.นครศรีธรรมราบ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เดิมทีผมได้ “ตกปากรับคำ” กับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำใหญ่ภูมิใจไทยภาคใต้ จะลงสมัครที่เขตท่าศาลา แต่เหตุการณ์หักมุมก็เกิดขึ้นในสไตล์การเมืองไทยแท้ ๆ เมื่อแกนนำกลับไปเปิดประตูรับ นางอวยพรศรี เชาวลิต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ภรรยานายก อบต.ท่าศาลา ให้มาเสียบแทน
“อยู่ดี ๆ เขาก็ไปชวนอวยพรศรี ผมก็เลยต้องหาบ้านใหม่ แต่ถ้านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค ผมมั่นใจว่าประชาธิปัตย์จะกลับมาได้แน่” นายสายัณห์ กล่าว พร้อมท่าทีเชื่อมั่นว่า บ้านเก่าของตนยังไม่พัง เพียงแต่ต้องรอผู้ใหญ่ชุดใหม่มาปัดกวาดซากปรักหักพังเสียก่อน
สำหรับเส้นทางการเมืองของสายัณห์ก็ใช่ว่าจะธรรมดา เคยเป็นทั้งเลขานุการ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เคยเป็น สจ.ท่าศาลา และประธานสภา อบจ. อีกทั้งยังเคยเสนอ “สะพานเชื่อมขนอม–เกาะสมุย” ที่รัฐบาลประยุทธ์นำเข้าระเบียบวาระ และตอนนี้มีถึงสามหน่วยงานเตรียมเข็นโครงการใหญ่
แต่ที่น่าจับตาไม่แพ้สะพานคือศึกเลือกตั้งครั้งหน้า เขตท่าศาลาจะเดือดแน่ เมื่อสายัณห์กลับไปชนกับอวยพรศรีที่ย้ายขั้ว รวมถึงผู้ท้าชิงจากพรรคอื่นที่พร้อมโดดลงสังเวียน
การเมืองนครศรีฯ คราวนี้จึงไม่ต่างจากบ้านที่มีทั้ง “เมียหลวง–เมียน้อย” ใครจะอยู่ใครจะไป คงต้องรอประชาชนตัดสิน แต่ที่แน่ ๆ สายัณห์ย้ำแล้วว่า เขาจะกลับไปในฐานะ “ลูกบ้านตัวจริง” ไม่ใช่แค่แขกที่ถูกเชิญไปแล้วถูกเชิญออก