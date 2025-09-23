ชาวสรรพยา ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ประกาศขายบ้าน เมืองชัยนาทกล้วยน้ำว้าจมเน่า 200 ต้น
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายลงพื้นที่ ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท ถูกน้ำท่วมขังในพื้นที่แอ่งกระทะสูง 30-60 ซ.ม.นานกว่า 1 สัปดาห์ ทำให้สวนกล้วยน้ำว้ากว่า 200 ต้นรากเน่าตาย กลายสภาพจากใบสีเขียว เปลี่ยนเป็นสีเหลือง สีน้ำตาล และลำต้นโค่นล้มเฉาตาย รวมความเสียหายหลายหมื่นบาท
ด้านพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ใน อ.สรรพยา ประชาชนที่ได้ทราบข่าวพายุรากาซาที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาทางทะเลจีนใต้ จะส่งผลกระทบหนุนให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น และจะเกิดฝนตกหนักชาวบ้านเริ่มไม่ไว้ใจสถานการณ์ออกมาสร้างเพิงพักชั่วคราวริมถนนถคนคลองมาหาราช เพื่อเตรียมการอพยพเมื่อเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่ม และมีบางรายที่ประกาศขายบ้านพร้อมที่ดิน ในพื้นที่ เพราะต้องการย้ายไปอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึงแทน
ล่าสุดพื้นที่น้ำท่วมของจ.ชัยนาท ทั้งสิ้น 4 อำเภอ ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย อ.มโนรมย์ อ.วัดสิงห์และอ.เมืองชัยนาท และส่วนท้ายเขื่อน 1 อำเภออ อ.สรรพยา รวม 16 ตำบล 55 หมู่บ้านได้รับผลกระทบ 1,024 คน และในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาใน อ.สรรพยาพบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด 3 ตำบลคือ ต.ตะหลุก หาดอาษา และ โพนางดำออก รวมบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า 200 หลังคาเรือน
ส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ล่าสุดพบว่าน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา เริ่มกลับมามีปริมาณสูง โดยที่จุดวัดน้ำC2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 2,285ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนล่าสุดวัดได้15.48ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้คงอัตราการระบายน้ำไว้ที่เกณฑ์ 2,200ลบ.ม./วิ เป็นวันที่6 เพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ำเหนือ และสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับรับมวลน้ำจากทางตอนบนของประเทศจากฝนตกหนัก 23-30 กันยายน จากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุรากาซา โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวในรอบ 1 สัปดาห์วัดได้ 15.23ม.รทก. จากปัจจัยเสริมน้ำทะเลหนุนสูงที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา
กรมชลประทานยังย้ำเตือนเตือน11จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ให้เฝ้าสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป