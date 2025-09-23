ร้านทองตู้แดง ตจว.เหงา เศรษฐกิจตกต่ำ-พืชผลราคาไม่ดี ชาวบ้านแห่ขาย แต่ไร้เงินซื้อเก็บ

ร้านทองโคราชซบเซา แม้ราคาทองคำปรับขึ้น เจ้าของร้านเผยพฤติกรรมลูกค้าหันมาซื้อทองคำแท่งแทนทองรูปพรรณ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ ร้านทองกรุงเทพ ตราหัวใจคู่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาถึงแม้ราคาทองรูปพรรณจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณบาทละ 56,500 บาท แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีลูกค้าหรือประชาชนนำทองเข้ามาขายให้กับร้านทอง
โดย นายสุเทพ ณัฐกานต์กนก เจ้าของร้าน บอกว่า วันนี้ราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนไป 7-8 ครั้ง แต่ราคาขึ้นมาตากเมื่อวานประมาณ 300-400 บาท และมีแนวโน้มภายในสิ้นปีนี้ราคาทองคำจะปรับเพิ่มขึ้นไปอีก แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ราคาทองจะมีการปรับขึ้นแต่ก็ยังไร้วี่แววของประชาชนที่จะมา ซื้อ-ขาย ทองมากเท่าที่ควรส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำสินค้าทางการเกษตรขายไม่ได้ราคา ซึ่งร้านทองตู้แดงที่อยู่ตามต่างจังหวัดแบบร้านของตนนั้น จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรง เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไปและส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่
ซึ่งปกติในช่วงก่อนเข้าพรรษาชาวบ้านจะมาซื้อทองเก็บไว้เพื่อนำมาขายต่อ ถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์ราคาทองจะมีการปรับขึ้นแต่ก็ยังไม่มีชาวบ้านมาขายทอง เนื่องจากขายหมดไปก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งจากปัญหาด้านโควิดและปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ พอราคาทองปรับขึ้นชาวบ้านก็ไม่มีเงินมาซื้อ
อีกอย่างก็คือพฤติกรรมของลูกค้าก็เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้ลูกค้าไม่นิยมซื้อทองรูปพรรณแต่หันไปซื้อทองคำแท่งแทนการซื้อทองรูปพรรณ เนื่องจากไม่ต้องเสียค่ากำเหน็จ ซึ่งราคาจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของทองรูปพรรณว่ามีความยากง่ายเพียงใด ถ้าเป็นรูปแบบที่ทำยากค่ากำเหน็จก็จะมีราคาสูงตามไปด้วย ตรงส่วนนี้ร้านทองตู้แดงอย่างตนก็จะสูญเสียกำไรตรงส่วนนี้ไปด้วย ถึงแม้ราคาทองรูปพรรณจะมีราคาสูงขึ้นแต่ถ้าขายไม่ได้ก็มีค่าเท่าเดิม แต่ถ้าจะหันไปขายทองคำแท่งกำไรก็น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนราคาทองคำ
จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ตนต้องพยายามปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ด้วยการสรรหารูปแบบของทองรูปพรรณรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมาจูงใจลูกค้าเพื่อให้ตัดสินใจเสียเงินซื้อทองรูปพรรณ มากกว่าการซื้อทองคำแท่ง