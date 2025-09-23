ภูมิภาค

ผู้ใหญ่บ้าน อ.ฝาง ชิงยื่นหนังสือลาออก หลังถูกตั้งกรรมการสอบวินัย ปมเรียกส่วยสัญชาติ

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ อ.ฝาง กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ ปชช.ที่มายื่นขอสถานะฯ เต็มที่ หลังมีชาวบ้านร้องถูกเรียกส่วยหัวละ 4,000 บาท ด้าน นอภ.ฝาง เผย ผู้ใหญ่ที่ถูกร้องชิงยื่นหนังสือลาออกแล้ว ยืนยันการสอบสวนวินัยยังเดินหน้าต่อ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่สำนักทะเบียน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขอสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน และกลุ่มบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักร ตามมติ ครม. 29 ต.ค.67 โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝางให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมการปกครองได้สอบถามถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ระบุว่าสถานที่มีความคับแคบไม่เพียงพอรองรับประชาชนที่มารับบริการจำนวนมาก กำลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอทำให้ประชาชนต้องใช้เวลารอนาน เบื้องต้นทางอำเภอได้แก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มอุปกรณ์ในการทำงาน จ้างคนทำงานเพิ่ม และจัดคิวให้บริการวันละ 100 คน ล่าสุดผ่านมาแล้วกว่า 3 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จไปประมาณ 8,200 คน คาดว่าอีกประมาณ 9 เดือน จะสามารถดำเนินการครบทั้งหมด 22,993 คน

จากนั้น อธิบดีกรมการปกครอง ได้ประชุมมอบนโยบายแก่นายอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ คือ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ เวียงแหง และ เชียงดาว พร้อมกับนายอำเภอและผู้ปฏิบัติงานอีก 20 อำเภอ ผ่านระบบ DOPA Channel โดยอธิบดีกรมการปกครองได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่าหงุดหงิด อย่าพูดจาไม่ดีกับประชาชน และอย่าให้เกิดช่องว่างในการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น พร้อมกำชับให้นายอำเภอกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานให้ทำตามกฎระเบียบอย่างเข้มข้น

ส่วนระยะเวลาในการเปิดให้ยื่นขอสถานะบุคคลฯ ที่มีการกล่าวอ้างว่า ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 68 นี้ ทางอำเภอต้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนว่า สามารถยื่นขอสถานะได้ถึงวันที่ 29 ม.ย. 69 และหากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางอำเภอต้องยื่นหนังสือต่อสำนักทะเบียนเพื่อขอยึดเวลาดำเนินการออกไป

ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง ถูกร้องเรียนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์การยื่นขอสถานะบุคคลฯ จากชาวบ้านในพื้นที่หัวละ 4,000 บาท ว่า หลังผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ มีคำสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัย และอำเภอก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ล่าสุดวานนี้ ( 22 ก.ย.) ผู้ใหญ่บ้านรายนี้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง และตนเองก็ได้เซ็นอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้แม้ผู้ใหญ่บ้านยื่นหนังสือลาออก แต่กระบวนการสอบสวนยังเดินหน้าต่อไป ข้อดีหลังผู้ใหญ่บ้านลาออกทำให้ชาวบ้านในพื้นที่คลายความกังวลใจ และมีโอกาสเลือกผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อเป็นตัวแทนมาทำงาน โดยปลัดอำเภอฝางจะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งชาวบ้านในวันพรุ่งนี้ (24 ก.ย.) และเปิดรับสมัครวันที่ 25 – 27 ก.ย. เปิดรับสมัคร และกำหนดวันเลือกผู้ใหญ่บ้านในวันที่ 15 ต.ค.

“หากผลสอบผู้ใหญ่บ้านกระทำความผิดตามที่มีการร้องเรียนจริง ก็จะถูกดำเนินการตามวินัยอย่างเด็ดขาด รวมทั้งถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน หรือตำแหน่งอื่นๆของทางราชการ ส่วนทางอาญาก็ได้แจ้งให้ผู้ร้องไปแจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจแล้ว”ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์ กล่าว

