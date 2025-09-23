15 สหกรณ์ นมไทย-เดนมาร์ค เทนมประท้วงหน้า อ.ส.ค. หลังเบี้ยวหนี้กว่า 600 ล้าน
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปทุมธานี ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สมาชิกสหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค จำกัด (เขตภาคกลาง) จำนวน 15 สหกรณ์กว่า 100 รายที่ได้นำนมสดมาเทบริเวณหน้า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อเป็นการประท้วงพร้อมนำป้ายมายืนถือให้รับทราบถึงผลกระทบจากหนี้ค้างค่าน้ำนมดิบขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ส.ค.) กับ สหกรณ์ จำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 600 กว่าล้านบาท โดยมี นายธีระชัย เกรียงไกรเวคิน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์นมไทย – เดนมาร์ค จำกัด ยื่นหนังสือพร้อมกับเทนมเพื่อประท้วงถึงเรื่องดังกล่าว
นายธีระชัย เกรียงไกรเวคิน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์นมไทย – เดนมาร์ค จำกัด กล่าวว่าวันนี้ทางตัวแทนและสมาชิกชุมนุมสหกรณ์นมไทย – เดนมาร์ค จำกัด จำนวน 15 สหกรณ์ได้มาร่วมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ออกมารับผิดชอบจากการบริหารผิดพลาดส่งผลให้สหกรณ์ได้รับผลกระทบ
ตามที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์นมไทย – เดนมาร์ค จำกัด (เขตภาคกลาง) ได้ส่งน้ำนมดิบขายให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตาม MOU คือจะต้องชำระค่านำนมติบภายใน 45 วันแต่ทาง อ.ส.ค ได้ชำระค่าน้ำนมดิบล่าช้าช้าทำให้สหกรณ์ได้รับความเดือดร้อนชาดสภาพคล่องทางการเงินไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำนมดิบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อีกทั้งทางเราขอยืนยันขอจด MOU กับ อ.ส.ค. จำนวน 15 สหกรณ์ด้วยชุมนุมสหกรณ์นมไทย – เดนมาร์ค จำกัด ซึ่งมีสหกรณ์สมาชิกที่จัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายนำนมติบ MOU กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงานเขตภาคกลาง มีความประสงค์จะขอจด MOU เขตภาคกลางจำนวน 15 สหกรณ์ จำนวน 212.279 ตัน/วัน เนื่องด้วยสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์นมไทย – เดนมาร์ค จำกัด จำนวน 15 สหกรณ์ ได้จด MOU ซื้อขายน้ำนมดิบกับ อ.ส.ส.ค. ที่เดียวมาตลอดจึงไม่ได้มีคู่ค้าที่อื่นยืนยันจะขอจด MOU กับ อ.ส.ส.ค.ตามจำนวน 212.279 ตัน/วัน
ดังนั้น ทางชุมนุมสหกรณ์ จึงขอให้ผู้บริหารพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพื่อจะให้สหกรณ์ได้รับเงินค่าน้ำนมติบตามข้อตกลง MOU คือภายใน 45 วัน และได้รับทราบมาว่า ครม. อนุมัติงบกลาง 800 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อนมกล่องที่ค้างสต๊อกอยู่ ซึ่งทาง อ.ส.ค. จะได้รับงบประมาณส่วนนี้มาด้วย จึงอยากให้ทางอ.ส.ค. จัดสรรเงินส่วนนี้มาชำระหนี้ค่าน้ำนมดิบให้สหกรณ์และหากว่าในวันนี้ทางสมาชิกสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์นมไทย – เดนมาร์ค จำกัด (เขตภาคกลาง) จำนวน 15 สหกรณ์กว่า 100 รายที่มาในวันนี้ แสดงสัญลักษณ์โดยการเทนมเพื่อประท้วงในเรื่องดังกล่าว และหากจากนี้ไปไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนทางสหกรณ์จะรวมตัวกันเดินทางไปทวงถามเรื่องนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป