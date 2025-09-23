สาว17 ร้องศูนย์ดำรงธรรม ถูกบรรทุก 6 ล้อชน เจ็บสาหัสตาบอด-นิ้วขาด กลับถูกแจ้งข้อหา
วันที่ 23 กันยายน ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายพัฒนากรณ์ วภักดิ์เพชร ทนายความ ได้พา น.ส.ภรณภา อายุ 17 ปี 9 เดือน พร้อมบิดา มารดา มาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.สกลนคร เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขับรถ จยย.โดยประมาท ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งไม่ได้เป็นฝ่ายผิด
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. หลังจากเลิกงานอยู่ที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งใน อ.วาริชภูมิ ได้ขับขี่รถ จยย.มาตามถนนหมายเลข สน 3204 มุ่งหน้ากลับบ้านไปตามเส้นทางหมู่บ้านดงเชียงเครือ- บ้านดงคำโพธิ์ บริเวณสามแยกบ้านท่าประปา หมู่ 9 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร และเพิ่งสตาร์ตรถออกมาจากปากทางเข้ารีสอร์ทต ได้ไม่เกิน 80 เมตร วิ่งด้วยความเร็วประมาณ 40 กม.ทางเป็นโค้งหักศอก ในขณะนั้นเห็นรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน จ.สกลนคร มีนายดำ (นามสมมุติ) เป็นผู้ขับขี่และบรรทุกดินมาเต็มคัน วิ่งข้ามเลนมา ทำให้ตกใจและได้บังคับรถ จยย.หักไปทางขวาเพื่อจะหลบรถบรรทุก
แต่ปรากฏว่ารถบรรทุกคันดังกล่าว กลับขับรถหักมาในช่องจราจรของผู้ร้อง จนเกิดการชนทางฝั่งซ้าย และศีรษะได้กระแทกกับกระบะท้ายรถบรรทุกช่วงระหว่างกึ่งกลางล้อหลังกับล้อหน้าของรถบรรทุก 6 ล้อ จนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยในขณะนั้น ยังมีสติและไม่ได้สลบและรู้สึกตัว จ
นกระทั่งมีหน่วยกู้ภัยที่ใกล้จุดเกิดเหตุนำตัวส่งโรงพยาบาลวาริชภูมิ โดยทีมแพทย์ได้ช่วยชีวิต จนพ้นขีดอันตราย โดยทีมแพทย์วินิจฉัยอาการ ดังนี้คือ เลือดออกที่เยื่อหุ้มสมอง กะโหลกศีรษะยุบ ปอดติดเชื้อ นิ้วเท้าข้างขวาขาด 1 นิ้ว ตาข้างขวาบอดสนิท ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกิน 20 วัน
หลังเกิดเหตุคู่กรณี ไม่เคยมาเยี่ยมหรือให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแต่อย่างใด ทำให้ได้รับความเสียหายโดย ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ แต่ปรากฏว่าหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายดำ ในความผิดกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ทำให้ผู้ร้อง ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพนักงานสอบสวน
นายพัฒนากรณ์ ทนายความ กล่าวว่า จึงขอความช่วยเหลือในการทำ ข่าวเพื่อแจ้งให้กับรถยนต์ที่อาจจะมีกล้องหน้ารถหรือช่วยเหลือให้ข่าวแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนและความยุติธรรม เพราะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวและต้องใส่กะโหลกเทียมที่มีราคาสูง ตาขวาบอดสนิท นิ้วชี้ขวาขาด เนื่องจากรถ จยย.ได้ทำประกันไว้ แต่ไม่สามารถเบิกได้เต็มวงเงินประกัน เพราะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา เพียงฝ่ายเดียวและรถบรรทุกดังกล่าวทราบว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จึงมาร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรม ผู้สื่อข่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ ได้ใช้ดุลยพินิจในการสอบสวน
คดีมีความล่าช้ามากและผู้บาดเจ็บเป็นเด็ก แต่ พนง.สอบสวนได้ตั้งข้อหา ขับรถประมาท ทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งคดีนี้ไม่ใช่คดีเกี่ยวเพศหรือคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ทั้งที่น้องได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงต้องมีสหวิชาชีพ หรือนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลในคดี ซึ่งดูผิดปกติและไม่เป็นธรรมต่อเด็ก รู้สึกสงสารเห็นใจน้องที่ต้องบาดเจ็บสาหัส สงสารพ่อแม่ที่ต้องหาเงินมารักษาลูกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมกับน้องด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาวบ้านรวมตัวขับไล่ รักษาการเจ้าอาวาสวัดดังพัทลุง ชี้ไม่มีความเหมาะสม-ขาดความโปร่งใส
- ศึกรบเมียนมาระอุ กกล.นเรศวร ไม่ประมาท ส่งทหารตรึงกำลังชายแดนตาก จับตาสถานการณ์
- ระทึก ขรก.ในพระองค์ บึ่งรถหนีตาย คนร้ายควงเอ็ม.16 ซุ่มยิงในเจาะไอร้อง
- ทีมสัตวแพทย์พบ พังข้าวต้ม มีภาวะโครงสร้างร่างกายผิดปกติแต่กำเนิด จนท.จับตาดูแล24ชั่วโมง