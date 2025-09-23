อิ๊งค์ ลุยเอง! เตรียมช่วยหาเสียง เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ นำทายาทอดีตส.ส. กลับเข้าสภาให้ได้

เพื่อไทย เผย จ่อ ให้ ‘แพทองธาร’ ลงพื้นที่-พบประชาชน สู้ศึก เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ ยัน ทำเต็มที่ เพื่อนำทายาทอดีต สส. กลับเข้าสภาฯ ให้ได้
เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ – เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรค พท. แถลงภายหลังการประชุม สส.พรรคประจำสัปดาห์ถึงการเลือกตั้งซ่อม สส.ศรีสะเกษ ในวันที่ 28 กันยายนนี้ ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา พรรคได้มีการเตรียม ส.ส. และกรรมการบริหารพรรคว่าจะสลับกันไปช่วยลงพื้นที่ โดยสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง เราจะลงไปตรึงเต็มพื้นที่ อีกทั้งผู้ใหญ่ในพรรคหลายท่านเตรียมหาเวลาว่างไปลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งที่ จ.ศรีสะเกษ
นายดนุพร กล่าวต่อว่า ส่วน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค พท.จะลงพื้นที่หรือไม่ ขณะนี้คณะกรรมการบริหารพรรค กำลังพูดคุยกันอยู่ กำลังเตรียมความพร้อม และพรรคมีแผนให้หัวหน้าพรรคลงพื้นที่หาเสียง รวมถึงอยู่ระหว่างการพูดคุยกันถึงการวางแผนปราศรัยที่ไหนบ้าง เวลาไหนบ้าง ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่ และพรรค พท.เต็มที่ เตรียมพร้อมที่จะเสนอตัวนำ สส.ที่เป็นทายาทอดีต สส.ที่เสียชีวิต กลับเข้าสภาฯ ให้ได้ในการเลือกตั้งวันที่ 28 กันยายนนี้