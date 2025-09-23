ศึกรบเมียนมาระอุ กกล.นเรศวร ไม่ประมาท ส่งทหารตรึงกำลังชายแดนตาก จับตาสถานการณ์

ไม่ล้ำแดนแต่ไม่ประมาท กองกำลังนเรศวรส่งทหารประชิดชายแดนตาก
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จังหวัดตาก ว่า ตามที่ฝ่ายทหารเมียนมา และฝ่ายชนกลุ่มกะเหรี่ยงเคเอ็นยู. ได้ยิงกันด้วยอาวุธหนัก และอาวุธประจำกายบริเวณสำนักสงฆ์ บ้านเลเก่ก่อ อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านใหม่แม่โกนเกน หมู่ที่ 2 ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด โดยจุดการสู้รบห่างจากชายแดนไทย-เมียนมา 5 กิโลเมตรนั้น ทางหน่วยเฉพาะกิจราชมนู
โดย พันเอกณัฐกร เรือนติ๊บ ผู้บังหน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลงนเรศวร ได้รับรายงานว่า ในระหว่างการปะทะ ของทั้งสองฝ่ายนั้นกลุ่มต่อต้านฯใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ทิ้งระเบิดโจมตีทหารเมียนมา ขณะที่ฝ่ายทหารเมียนมาได้ทำการยิงอาวุธหนักเป็นระยะๆในการตอบโต้ฝ่ายต่อต้าน ล่าสุดมีการมีการวางกำลังเผชิญหน้า และมีการปะทะกันเป็นระยะๆ แล้ว
ด้าน ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร ได้วางกำลังตรึงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย ของกองกำลังติดอาวุธต่างชาติ และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน