ระทึก ขรก.ในพระองค์ บึ่งรถหนีตาย คนร้ายควงเอ็ม.16 ซุ่มยิงในเจาะไอร้อง

คนร้ายใช้ปืนยาวดักยิงข้าราชการในพระองค์ที่เจาะไอร้อง บึ่งรถหนีรอดตายหวุดหวิด
เมื่อเวลา 07.40 น. วันที่ 23 กันยายน ขณะที่ ร.ต.ท.ป้อมพิทักษ์ พึ่งตำบล รองสารวัตรสอบสวน สภ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส กำลังปฏิบัติหน้าที่ ได้มี นายนาวาวี อายุ 35 ปี ชาวนราธิวาส ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 1 ประจำพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ได้ขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อซูซูกิ รุ่นเซียส สีเทา ทะเบียนนราธิวาส
เข้าพบเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ถูกคนร้าย จำนวน 1 คน สวมเสื้อสีดำและนุ่งกางเกงขายาวสีดำ ยืนอยู่ริมถนนด้านขวามือของคนขับใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่ตน ขณะขับรถยนต์เก๋งออกจากบ้านของภรรยา ใน ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง แต่โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บ มีเพียงรถยนต์เก๋งถูกกระสุนปืนของคนร้ายที่บริเวณด้านบนของรถด้านคนขับ และกันสาด จำนวน 3 นัด จนกระจกแตกเป็นรูโหว่
นอกจากนี้ที่บริเวณหูข้างของกระจกหลังด้านเดียวกันยังถูกกระสุนปืนอีก จำนวน 1 นัด เหตุเกิดริมถนนสาย 5003 สายเจาะไอร้อง-ไอสเตียร์ ช่วงบริเวณบ้านเจาะเกราะ หมู่ 1 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง
ซึ่งต่อมา พ.ต.อ.นรินทร์ ช่วยสุข ผกก.สภ.เจาะไอร้อง และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง รุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืนสงคราม เอ็ม.16 ตกอยู่ที่บริเวณพงหญ้าริมทาง จำนวน 4 ปลอก เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จึงสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้า บริเวณละแวกจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนถนนทุกสายที่มุ่งหน้ามายังจุดเกิดเหตุ ในการหาเบาะแสของคนร้าย ซึ่งในเบื้องต้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยว่ากล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ สามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้หรือไม่อย่างไร
โดยนายนาวาวีให้การเบื้องต้นว่า ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ใด และก็ใช้ถนนสายดังกล่าวไปมาหาสู่กับภรรยาบ่อยครั้ง ไม่คิดว่าจะถูกปองร้าย
ส่วนสาเหตุในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนสอบสวน โดยที่ไม่ตัดทิ้งคดีความมั่นคง เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีเหตุร้ายบ่อยครั้งที่สมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้พื้นที่ดังกล่าวสร้างสถานการณ์