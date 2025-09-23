ชาวบ้านรวมตัวขับไล่ รักษาการเจ้าอาวาสวัดดังพัทลุง ชี้ไม่มีความเหมาะสม-ขาดความโปร่งใส
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดความวุ่นวายขึ้นในงานบุญประเพณีวันสารทเดือนสิบ ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าบอนต่ำ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง หลัง พระปลัดถาวร ปวโร เจ้าอาวาสวัดป่าบอนเหนือ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะตำบลให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบอนต่ำ พยายามชี้แจงกับชาวบ้าน แต่กลับถูกโห่ขับไล่ ไม่ยอมรับตำแหน่งดังกล่าว
เหตุการณ์ถูกบันทึกเป็นคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าทันทีที่พระปลัดถาวรขอไมค์เพื่อกล่าวชี้แจง ชาวบ้านจำนวนหนึ่งไม่ยินยอม พร้อมส่งเสียงโห่ขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียด
ต่อมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถาม ร.ต.อ.ชัชชาติ อดีตตำรวจวัย 65 ปี และแกนนำชาวบ้าน เล่าว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าพระปลัดถาวรไม่มีความเหมาะสม ขาดความโปร่งใสด้านการเงิน พร้อมยืนยันสนับสนุน พระครูสุตาพิมล (พระชำนาญ) ให้ดำรงตำแหน่งแทน โดยอ้างว่าพระชำนาญมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นพระนักพัฒนา และได้รับการยอมรับจากชาวบ้านตั้งแต่ปี 2564 ที่มีการนิมนต์มาจากนครศรีธรรมราช
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เจ้าคณะอำเภอป่าบอน ได้ออกคำสั่งให้พระชำนาญพ้นจากตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส โดยให้เหตุผลว่ามีความขัดแย้งกับชาวบ้านและพระลูกวัด ขาดคุณสมบัติในการเป็นพระสังฆาธิการ และมีคดีความกับคณะกรรมการวัด จึงไม่สามารถแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสได้
พระปลัดถาวร กล่าวภายหลังว่า ตนไม่ได้มีความประสงค์จะมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าบอนต่ำ เนื่องจากมีภาระงานที่วัดป่าบอนเหนืออยู่แล้ว พร้อมยืนยันว่าถูกสร้างสถานการณ์ให้เสียหาย และขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนา รวมถึงพระผู้ใหญ่ในส่วนกลาง เข้ามาคลี่คลายปัญหา
ด้าน พระมหารัตนพร ทีฆายุโก เจ้าคณะตำบล ยอมรับว่า พระชำนาญเป็นพระที่ตั้งใจพัฒนา แต่ปัญหาความแตกแยก และประวัติเดิมไม่เอื้อให้แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสได้ พร้อมย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกินกำลังแก้ไขของคณะสงฆ์ในพื้นที่ ต้องอาศัยพระผู้ใหญ่ระดับสูงเข้ามาดำเนินการ
ชาวบ้านอีกส่วนสะท้อนเสียงตรงกันว่า ไม่ได้ติดใจว่าใครจะเป็นเจ้าอาวาส แต่ผู้ที่จะเข้ามาต้องสามารถสร้างความสามัคคี และทำให้วัดป่าบอนต่ำกลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเหมือนเช่นอดีต