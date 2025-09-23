ฝนถล่มลำปาง! ตัวเมืองอ่วม น้ำท่วมถนนหลายสาย บ้านเรือนเดือดร้อนหนักสุดรอบ10ปี
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เย็นวันนี้ จากฝนที่ถล่มหนักลงมานานนับชั่วโมง โดยเกิดตกในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองลำปาง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายสำคัญในเขตตัวเมือง ได้แก่ ถนนท่าคราวน้อย ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจร้านค้ากลางเมือง , ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่หน้าปั๊มวนาการ ยาวมาจนถึงบริเวณประตูด้านหลังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง และบริเวณแยกเพ็ญทรัพย์กลางเมืองลำปาง และ ถนนฉัตรไชย
ซึ่งในแต่ละจุด เกิดน้ำท่วมขัง จากฝนตกหนัก และรอการระบาย และเจอฝนถล่มตกหนักต่อเนื่อง จึงทำให้น้ำที่ท่วมขังท่วมฟุตบาท และเข้าบ้านเรือนและร้านค้าของถนนแต่ละสาย ได้รับความเดือดร้อนไปหลายหลัง ซึ่งในบางจุดระดับน้ำลึกเกือบถึง 1 เมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านในจุดที่น้ำท่วมขังสูงได้ โดยเมื่อตรวจสอบ บริเวณถนนฉัตรไชย ก็พบว่ามีปลา ว่ายอยู่บนถนน ซึ่งน่าจะหลุดมาจากคลอง รวมถึงยังมีงูหลากหลายชนิด ที่มาอยู่บนถนนด้วย
ส่วนบริเวณชุมชนบ้านเรือน ที่อยู่บริเวณด้านหลังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ท่วมขังท่วมร้านค้าและบ้านเรือนไปเป็นบริเวณกว้าง รวมถึงที่ชุมชนสุขสวัสดิ์ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองเขตเทศบาลนครลำปาง ก็ได้รับผลกระทบหนัก จากน้ำที่ไม่ไหลออกไปจากท่อระบายน้ำที่อุดตัน ทำให้ท่วมร้านค้าและบ้านเรือนระดับน้ำความสูงกว่า 1 เมตร นับเป็น ความเดือดร้อนที่หนักสุดในรอบ 10 ปี