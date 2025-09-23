เจ๊กัน ดอนเมือง พบตร.หลังถูกแจ้งข้อหายักยอกเบนซ์หรู เผยสาเหตุ แอนนา พยายามปลิดชีพในเรือนจำ

ภูมิภาค

เจ๊กัน ดอนเมือง เข้าพบตร.หลังถูกแจ้งข้อหายักยอกเบนซ์หรู เผยสาเหตุ แอนนา เครียดพยายามปลิดชีพในเรือนจำ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 กันยายน  ที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี น.ส.กรรณิกา สุทธิ อายุ 41 ปี หรือ เจ๊กัน ดอนเมือง พร้อมด้วย น.ส.ศรินทิพย์ ศรัภักดิ์ เวนไรท์ หรือ นิกกี้ขยี้ข่าว และนายแนน ( นามสมมุติ น้องชายของแอนนา ) ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี หลังถูก น.ส.จุฑามาส อายุ 49 ปี น้าสาวของแอนนา ทีวีพูล เพื่อนสนิทแตงโม ภัทรนิดา เข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ ซึ่งเป็นรถเบนซ์ หมายเลขทะเบียน 5 กพ 7687 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นรถที่ น.ส.จุฑามาส น้าสาวแอนนา เป็นผู้เช่าซื้อรถคันดังกล่าวให้กับแอนนา เพื่อใช้ทำงานในวงการ แต่ต่อมาหลังแอนนาถูกศาลตัดสินจำคุกในคดีฉ้อโกงประชาชน กล่องสุ่มทิพย์ มีผู้เสียหาย 119 ราย จำคุกกว่า 111 ปี และถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำคลองเปรมไปแล้วนั้น

ต่อมาทางไฟแนนซ์ ได้ติดตามทวงถามค่างวดรถที่ค้างชำระ จึงทราบว่าก่อนหน้าที่แอนนาจะติดคุกนั้น นายแนนน้องชายของแอนนาได้นำรถไปจำนำกับคนรับจำนำรายหนึ่ง จนกระทั่งรถเบนซ์คันดังกล่าวกำลังจะถูกขายต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ น.ส.กรรณิกา หรือเจ๊กัน ดอนเมือง เพื่อนสนิทแอนนา ตัดสินใจช่วยเหลือด้วยการนำเงินไปไถ่ถอนรถเบนซ์ของแอนนาออกมาในราคา 5 แสนบาท โดยนำรถคันดังกล่าวมาจอดไว้ที่บ้านพัก ทำให้ทางไฟแนนซ์ไปติดตามเร่งรัดกับ น.ส.จุฑามาส น้าสาวแอนนาแทน ทำให้ต่อมาน้าสาวแอนนาติดต่อไปยัง น.ส.กรรณิกา หรือเจ๊กัน ดอนเมืองเพื่อจะขอรถคันดังกล่าวคืน

ต่อมา เจ๊กัน ดอนเมือง จึงได้โอนเงินค่างวดรถที่ค้างชำระไปให้ น.ส.จุฑามาส น้าสาวแอนนา เพื่อนำไปจ่ายค่างวดรถที่ค้างชำระ 4 เดือนรวมเป็นเงิน 57,630 บาท แต่ น.ส.จุฑามาส ไม่ได้นำเงินส่วนนี้ไปจ่ายค่างวดให้กับไฟแนนซ์ แต่กับไปแจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.กรรณิกา หรือ เจ๊กัน ดอนเมือง แทนในข้อหายักยอกทรัพย์ จนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้

ภายหลังเข้าให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวแล้ว น.ส.กรรณิกา หรือ เจ๊กัน ดอนเมือง ได้แจ้งความดำเนินกลับกับ น.ส.จุฑามาส น้าสาวแอนนา คืนในข้อหาในการเท็จกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยจะขอดำเนินการฟ้องตรงด้วยตนเอง

เจ๊กัน ดอนเมือง กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตนยังถูกทางน้าสาวของแอนนา ฝากคำพูดกับคนที่รู้จักตนมาบอกในทำนองว่า ให้เข้ามาเคลียร์คดีที่โรงพักแห่งนี้ด้วย มีนายตำรวจผู้ใหญ่ที่นี้อยากเจอตัวตน ตนจึงต้องเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้แทน เรื่องราวที่เกิดมาจากการที่แอนนามอบหมายให้น้องชายนำรถไปจำนำเพื่อนำเงินมาใช้ในธุกิจและต่อสู้คดีความ จนกระทั่งรถตะถูกขายต่อออกไป ตนก็ได้รับการติดขอให้ช่วยเหลือ จึงได้ไถ่ถอนออกคันดังกล่าวออกมาไว้ที่บ้านโดยที่ตนไม่เคยแตะหรือขับขี่แม้แต่ครั้งเดียว แถมยังโอนเงินให้ไปจ่ายค่างวดที่ค้างชำระอีก ไม่คิดว่าจะถูกทางครอบครัวแอนนาทำแบบนี้กับตน

ทำให้ตนอดคิดไม่ได้ว่านี้เป็นการตบทรัพย์หรือไม่ ทั้ง ๆ ที่รถคันดังกล่าวตนก็ได้คืนให้ไปเรียบร้อยแล้ว แต่กลับมาถูกแจ้งความดำเนินคดีในภายหลัง ซึ่งถ้าทางครอบครัวแอนนาบริสุทธิ์ใจจริงเมื่อได้รถกลับคืนไปแล้วก็ควรถอนแจ้งความกับตน ไม่ต้องมาข่มขู่ในลักษณะนี้ ซึ่งตนมีหลักฐานการโอนเงินให้ทั้งหมดรวมทั้งน้องชายแอนนาเองก็พร้อมเป็นพยานให้กับตนสู้คดี

เจ๊กัน ดอนเมือง กล่าวอีกว่า หลังจากที่แอนนา ทราบข่าวเรื่องนี้ได้ไม่นาน จากเดิมที่แอนนาป่วยเป็นโรคเครียดและซึมเศร้าอยู่ก่อนหน้านี้จากคดีที่ต้องโทษอยู่ เมื่ออาทิตย์ก่อนตนเพิ่งทราบข่าวว่า แอนนาตัดสินใจผูกคอตัวเองหวังฆ่าตัวตายในเรือนจำแล้ว แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ช่วยไว้ได้ทันก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้ทันเวลาจนพ้นขีดอันตราย ซึ่งเรื่องนี้ตนไม่ทราบว่าทางครอบครัวแอนนารู้เรื่องหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ตนได้แจ้งความกลับกับทางครอบครัวแอนนาแล้ว และจ้างทนายเพื่อฟ้องดำเนินคดีโดยตรงต่อไป

นายแนน น้องชายของแอนนา กล่าวว่า ตนเป็นคนเอารถไปจำนำเพื่อนำเงินมาให้แอนนาใช้ช่วงก่อนที่แอนนาจะติดคุก เพราะแอนนาต้องหาเงินมาจ่ายค่าแรงพนักงานรวมทั้งใช้ต่อสู้คดี โดยที่น้าสาวของแอนนาซึ่งเป็นคนออกรถให้ไม่รู้เรื่องด้วยมาก่อน จนกระทั่งแอนนาติดคุกไปแล้ว ทางน้าสาวได้ทวงถามเรื่องรถมาว่ารถอยู่ไหน ตนจึงได้บอกไปว่ารถถูกนำไปจำนำไว้ก่อนที่แอนนาจะติดคุก ต่อมาทางไฟแนนซ์ได้ทำเรื่องฟ้องน้าสาวเกี่ยวกับเรื่องรถเบนซ์คันนี้ ทำให้น้าสาวตนตกใจกลัวว่าจะถูกไฟแนนซ์ฟ้องดำเนินคดีจึงได้ไปเข้าแจ้งความไว้โดยที่ตนเองไม่รู้เรื่องมาก่อน จนกลายเป็นเรื่องบานปลาย ซึ่งตนพร้อมเป็นพยานให้กับทางเจ๊กันในคดีนี้