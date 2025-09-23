พิจิตรอ่วม! ฝนถล่มหนัก น้ำทะลักท่วม 2 รอบใน 1 วัน ย่านเศรษฐกิจรถติดหนึบ

พิจิตร-ด่วน!เกิดฝนตกหนักนานกว่า 1 ชั่วโมงน้ำทะลักท่วมตัวเมืองพิจิตร รอบสองของวันนี้ โดยน้ำทะลักเข้าท่วมย่านตลาดร้านค้าถูกน้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม.ทุกเส้นทางในตัวย่านเศรษฐกิจค้าขายรถติดหนึบ เจ้าหน้าที่เทศบาลเร่งระบายน้ำ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน เวลา 18.30 น. ได้เกิดพายุฝนพัดถล่มอย่างหนักนานกว่า 1 ชั่วโมง เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเขตเศรษฐกิจ ตลาด ร้านค้า ธนาคารสถาบันการเงิน ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในตัวเมืองพิจิตร โดยมวลน้ำฝนดังกล่าวได้ท่วมขังบริเวณถนนศรีมาลา ถนนษุษบา ถนนสระหลวง ถนนราษฏร์เกษมอุทิศ ถนนจันทร์สว่าง และถนนธิตะจี รวมถึงหมู่บ้าน ชุมชน บ้านวัด โรงเรียนต่างๆทั่วทั้งเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร ต้องนำรถดับเพลิง และรถตรวจการณ์ต่างๆ ปิดถนนตามช่วงต่างๆ เพื่อไม่ให้รถทุกชนิดสัญจรผ่านเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงเป็นแนวยาวหลายเส้นทาง อีกทั้งเพื่อไม่ให้คลื่นกระแสน้ำพัดเข้าตามตัวบ้านและร้านค้า ซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างเร่งเก็บของหนีน้ำกันจร้าละหวั่น บางรายเก็บหนีน้ำทัน บางรายข้าวของเสียหายจมน้ำหมด
ทั้งนี้ สาเหตุจากอิทธิพลพายุ และมวลน้ำน่านที่สูงกว่าท่อระบายน้ำของทางเทศบาลและทางเทศบาลเมืองพิจิตรได้ทำการบล็อกท่อน้ำทิ้งทั้งหมดไว้เพื่อป้องกันมวลน้ำน่านที่สูงกว่าท่อน้ำของเทศบาลจะไหลย้อยท่อเข้ามาในตัวเมืองพิจิตร ซึ่งมวลน้ำน่านได้เสมอคันพนังกั้นน้ำของทางเทศบาล และเมื่อฝนตกต้องใช้วิธีการสูงน้ำออกจากย่านใจกลางเมืองเพียงอย่างเดียวแต่วันนี้ฝนตกหนักคาดกว่า 100 มิลิเมตร อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิจิตร ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 จุด 8 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมดังกล่าวแล้ว หากไม่ใฝนตกซ้ำคาดจะค่อยลดลง