ชาวบ้านแห่ส่องเลขเด็ดหางประทัดวัดดัง พิธีเซ่นไหว้ผี งานบุญสารทไทย
ที่วัดเถรพลาย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ได้มีการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด วันสารทไทย ปีที่ 6 พร้อมทำพิธีแจกข้าวสาร 2,000 ถุง ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ และพิธีเซ่นไหว้ผี คอหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ดหางประทัดนำไปเสี่ยงโชค
โดยภายในงานทิ้งกระจาด ได้มี พระครูโสภณคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดสาลี รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา เลขานุการ นายก องค์การบริหารส่วนสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้ร่วมพิธีแจกข้าวสาร ให้กับชาวบ้าน ถุงละ 5 กก. จำนวน 2,000 ถุง
สำหรับงานประเพณีทิ้งกระจาดของวัดเถรพลาย ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยพระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ได้ร่วมกับคณะกรรมการวัด และชาวบ้าน จัดงานนี้เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผีไม่มีญาติ ศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่ฌาปนกิจที่วัดเถรพลาย ตามความเชื่อ ของการทำบุญสารทไทย เป็นการให้แก่ผีมารับส่วนบุญส่วนกุศล และยังเป็นการสืบสานประเพณีให้คงอยู่ต่อไป
หลังจากมีพิธีทิ้งกระจาด แจกข้าวสารให้กับชาวบ้านจำนวนกว่า 2,000 ถุงแล้ว ต่อมาได้มีการประกอบพิธีเซ่นไหว้ผีไม่มีญาติและศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ชาวบ้านได้มีการจุดประทัด ซึ่งได้เลขหางเลข 34 117 ชาวบ้านแห่นำเลขไปเสี่ยงโชค หาซื้อลอตเตอรี่ภายในวัดจนเกลี้ยงแผง หวังโชคลาภในงวดนี้