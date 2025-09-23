ชายแดนตึงเครียด หลังได้ยินเสียงปืน ชาวศรีสะเกษแห่อพยพ หวั่นเกิดเหตุปะทะครั้งใหม่
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.20 น. ตรวจพบทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็กยิงเข้ามา 3–5 นัด ในแนวลวดหนามป้องกันตนเองของฝ่ายไทย บริเวณพื้นที่ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เบื้องต้นคาดว่าเป็นการยิงเพื่อทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของฝ่ายไทย ทั้งนี้ ฝ่ายไทยไม่ได้มีการยิงโต้ตอบ แต่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังเกิดเหตุประชาชนในพื้นที่เริ่มตื่นตัวและบางส่วนได้ทยอยอพยพออกจากแนวชายแดน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และประชาชนที่มีปลายทางชัดเจน ขณะเดียวกัน กระแสข่าวลือเรื่องการปะทะรุนแรงครั้งใหม่ก็ทำให้ชาวบ้านบางส่วนวิตกและเตรียมตัวล่วงหน้า
สำหรับการอพยพ ชาวบ้านได้นำสิ่งของจำเป็นใส่กระเป๋าสะพายและถุงขนของขึ้นรถกระบะที่เตรียมไว้ บางครอบครัวมีการจัดเตรียมสิ่งของไว้หลายวันก่อนหน้า เพื่อความพร้อมในกรณีที่ต้องอพยพฉุกเฉิน
นางสภาพร ชาวบ้านชายแดน เปิดเผยว่า ตนได้ยินข่าวลือว่าการปะทะครั้งนี้อาจรุนแรงกว่ารอบที่ผ่านมา เนื่องจากฝ่ายกัมพูชามีอาวุธที่รุนแรงกว่าเดิม แต่ชาวบ้านก็ยังคงเฝ้าระวังและหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง เพราะการอพยพและการเตรียมพร้อมส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการทำมาหากิน “ทำมาหากินก็ลำบาก อพยพไปก็อพยพมา เดือนกว่าๆ ที่อยู่บ้านก็ไม่ได้เอาของลงเลย เทียวขนข้าวของไว้เตรียมพร้อมตลอดเวลา” ส่วนตัวหากต้องอพยพอาจจะไปอาศัยอยู่ที่วัดนอกพื้นที่สีแดงก่อน แต่ตอนนี้ขอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเป็นอย่างไร