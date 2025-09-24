อยุธยาอ่วม ท่วมมิดหลังคา เสียชีวิตเพิ่มอีกราย เป็นรายที่ 3 บ้านริมแม่น้ำป่าสักเตรียมรับมือ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำยังท่วมสูงขยายวงกว้างยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด ขณะที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ทางเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน ปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสายต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อย บางจุดระดับน้ำทรงตัว
ที่ชุมชน ม.2 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับน้ำจากแม่น้ำน้อยเข้าท่วมในพื้นที่ สูงกว่า 3 เมตร มาเป็นเวลานาน 1 เดือน บ้านเรือนหลายหลังน้ำท่วมจนถึงพื้นบ้าน สูงจนต้องยกพื้นบ้าน ให้สูง 1 เมตร ใช้เป็นที่หลับนอน และเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น บ้านเรือนบางหลังน้ำท่วมจนถึงขอบหน้าต่างของบ้าน ต้องเข้าออกบ้านทางหน้าต่าง
นายแสวง ศรีนางแย้ม อายุ 66 ปี ชาวบ้านที่บ้านถูกน้ำท่วมสูงครึ่งหลัง เล่าว่า บ้านถูกน้ำท่วมจนเกือบถึงขอบหน้าต่าง ภายในบ้านมีน้ำสูง 40–50 เซนติเมตร ทำให้ต้องงัดพื้นกระดานบ้านขึ้นมาเพื่อหนุนสูงใช้เป็นที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีแม่ชราที่ไม่สะดวกอพยพออกนอนริมถนน ส่วนลูกหลานต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเพราะเกรงอันตราย
ด้านนางสังเวียน ศรีนางแย้ม อายุ 87 ปี มารดาของนายแสวง กล่าวทั้งน้ำตาว่า ต้องทนอยู่กับน้ำท่วมทุกปี แม้จะลำบากแต่ไม่อยากออกไปอยู่ข้างนอก เพราะห่วงบ้านและไม่สะดวกในการเคลื่อนไหว ปีนี้น้ำก็ท่วมหนักเหมือนเดิม ตนขอนอนเฝ้าบ้านอยู่แบบนี้ แม้จะลำบากก็ต้องทน
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำป่าสัก ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ระบบของ Cell Broadcast มีการแจ้งเตือนภัยให้ตรียมความพร้อมระดับน้ำของแม่น้ำป่าสักเพิ่มมากขึ้น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะเพิ่มการระบายน้ำถึง 650 ลบ.ม./วินาที โดยจะเริ่มทยอยการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในจ.สระบุรี พระนครศรีอยุธยา โดยล่าสุดขณะนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีการระบายน้ำในอัตรา 550 ลบ.ม./วินาที ส่วนที่เขื่อนพระราม 6 อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระบายน้ำในอัตรา 533.09 ลบ.ม/วินาที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในจ.พระศรีอยุธยา มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 3 ราย โดยรายแรกเสียชีวิตในอำเภอบางบาล, รายที่ 2 ในอำเภอเสนา เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 2, รายที่ 1 ในพื้นที่ ต.บ้านกระทุ่ม อ. และรายล่าสุดในพื้นที่ ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระศรีอยุธยา