ชาวบ้านชายแดนผวา หลังทหารเขมรยิงปืนเล็กยั่วยุฝั่งไทย เก็บสัมภาระเตรียมพร้อมอพยพ ลั่นไม่เชื่อผู้นำกัมพูชาปฏิบัติตามสัญญา
วันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถึงแม้สถานการณ์แนวชายแดนไทย-กัมพูชา จะสงบลงตามข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วนั้น ชาวบ้านที่อพยพตามศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้กลับเข้ามาอยู่บ้านได้เป็นปกติแล้วก็ตาม
แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังมีความกังวนมาอย่างต่อเนื่องว่า จะหยุดยิงแบบถาวรหรือไม่ เพราะทหารทั้งสองฝ่ายยังตรึงกำลังกันอยู่ โดยเฉพาะผู้นำของกัมพูชา ชาวบ้านมองว่าเชื่อไม่ได้ เพราะไม่ยึดตามคำสัญญาที่ตกลงกันไว้มาอย่างต่อเนื่อง
และล่าสุดมีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชา ได้ยิงปืนเล็กลักษณะยิงยั่วยุทหารไทยที่ภูผี จ.ศรีสะเกษ ทำให้ชาวบ้านตามแนวชายแดนต่างหวาดผวาว่าจะมีการยิงกันอีกหรือไม่ แต่ละครอบครัวได้เตรียมสัมภาระกันไว้เรียบร้อยแล้ว
นายประดิษฐ์ ขุนณรงค์ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 ม.6 บ้านโคกงิ้ว ต.บ้านกรวด อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่าหากถามว่าตั้งแต่กลับเข้ามาอยู่บ้านมีความสุขหรือไม่ ยอมรับว่าไม่มีความสุข จะออกไปทำงานตามไร่นาก็หวาดผวา จะไปที่ไหนไกลก็ห่วงครอบครัวหากมีเหตุเกิดขึ้น
ยิ่งตอนนี้ทราบข่าวว่าทหารกัมพูชา พยายามยิงปืนเล็กยั่วยุทหารไทย ยิ่งไม่มั่นใจถึงความไม่ปลอดภัยยอมรับว่ากลัว เพราะบ้านของตนโดนระเบิด BM 21 ตกใส่บ่านมาแล้ว และเกรงว่าวิถีกระสุนจะมาในแนววิถีเดิมหากมีการต่อสู้กันอีก ตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว จะไม่รอเจ้าหน้าที่มาแจ้งให้อพยพ หากได้ยินเสียงปืนใหญ่จะหนีออกจากบ้านทันที เพราะตอนนี้ชาวบ้านที่มีญาติอยู่ต่างอำเภอที่ห่างไกลชายแดน ได้ย้ายไปอยู่กับญาติกันหมดแล้ว เหลือเพียงชาวบ้านที่ไม่มีที่ไปยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิม