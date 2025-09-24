หนุ่มสุดทน ญาติชายพูดลามปามถึงเมีย คว้ามีดแทงดับ คาแคมป์ก่อสร้าง

หนุ่มคนงานแคมป์ก่อสร้างเสร็จงานตั้งวงดื่มสุรา ถูกญาติพูดยียวนมีความสัมพันธ์กับเมียตน ทนไม่ไหวลุกขึ้นโต้เถียงก่อนแทงอกดับ
เมื่อเวล่า 00.00 น. วันที่ 24 กันยายน พ.ต.ต.ธรรมประสิทธิ์ ยงยศยิ่ง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าฉางรับแจ้งเหตุฆ่ากันตาย ที่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ 4 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยกู้ภัยกุศลศรัทธาท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
ที่เกิดเหตุ เป็น แคมป์คนงานก่อสร้างพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมาคือ นายรุ่งตะวัน อายุ 28 ปี ชาวบึงกาฬ ถูกแทงด้วยอาวุธมีดเข้าบริเวณหน้าอก จำนวน 1 แผล พร้อมของกลางอาวุธมีด เปื้อนเลือดความยาวประมาณ 33 ซม. จํานวน 1 เล่ม ตกอยู่ เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ต่อมาสามารถควบคุมตัว นายลิขิต ชาวบึงกาฬ ได้บริเวณที่เกิดเหตุโดย โดยมีอาการมึนเมา และมีคราบเลือดติดอยู่ที่มือ
สอบสวนเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุได้มีการตั้งวงดื่มเหล้ากันประมาณสามคน โดยผู้ตายและผู้ต้องหาเป็นญาติกันระหว่างนั้น นายลิขิต ผู้ต้องหาได้ดื่มเสร็จก่อนแล้วเข้าไปนอนพัก แต่ นายรุ่งตะวัน ผู้ตายได้พูดถึงความสัมพันธ์ตนเองเชิงชู้สาวกับภรรยาของนายลิขิต ผู้ต้องหา จนลุกขึ้นมาทะเลาะโต้เถียงกันและมีพยานคอยห้ามปราม ก่อนที่จะเกิดเหตุแทงเสียชีวิตดังกล่าว ทั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป