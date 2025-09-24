ครบ 4 เดือนปิดด่านชายแดนตราด ‘หาดเล็ก’ เงียบเป็นเมืองร้าง ร้านค้า ห้องพัก ปิดตัว

ครบ 4 เดือน ปิดด่านชายแดนตราด หาดเล็กเป็นเมืองร้างเงียบสงัด ร้านค้า ห้องพัก ยังปิดตัว ชาวบ้านปรับตัว หาปลาเลี้ยงชีพ แหล่งข่าวแฉ แหลมฉบัง ส่งสินค้าไปกัมพูชา แต่ตราด-จันทบุรีห้าม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(24 กันยายน) ครบ 4 เดือนจากคำสั่งกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราด ให้ปิดด่านทุกประเภท งดค้าขาย งดขนส่งสินค้า งดนักท่องเที่ยวเข้าออกประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการตอบโต้ทางฝ่ายกัมพูชา
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปติดตามบรรยากาศที่ด่านถาวรบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พบว่า บรรยากาศเงียบเหงา เหมือนเมืองร้าง ทุกอย่างเงียบสงบ ไม่มีรถยนต์ ไม่มีผู้คน โรงแรม ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ยังคงปิดต่อไป ขณะที่ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพในตลาดหาดเล็กปรับตัวหันมาประกอบอาชีพเสริม ทำอวนดักปลา เพื่อหารายได้มาทดแทน
นายสมบูรณ์ หอยสังข์ อายุ 60 ปี อดีตวินรับจ้าง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง รับส่งนักท่องเที่ยว นักเรียนบริเวณชายแดน เมื่อปิดด่านแล้วตนพยายามประคับประคองอาชีพตนเอง แต่เริ่มไม่ไหว ทำให้ต้องหารายได้เพิ่มด้วยการทำอวนดักปลา เพื่อนำไปวางดักปลาในทะเล หาปลาไปขาย ชดเชยรายได้ที่หายไป ส่วนความคาดหวังที่ด่านจะกลับมาเปิดนั้น ตอนนี้คงยาก เพราะเขมรพูดยาก
ส่วนที่ท่าเรือขนส่งสินค้าของเอกชน ส.กฤตวรรณ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด บรรยายกาศเงียบสงบ ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ รถบรรทุกสินค้า กว่า 10 คัน และเรือบรรทุกสินค้ากว่า 5 ลำ ยังคงจอดสนิทนับตั้งแต่มีความคำสั่งห้ามขนส่งสินค้าทางทะเล เช่นเดียวกับท่าเรือเอกชนอีก 2 ท่า ก็ไม่สามารถขนส่งสินค้าไปยังกัมพูชาได้เช่นกัน
แหล่งข่าวในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ให้ข้อมูลว่า จากคำสั่งของทหารเรือ ที่ห้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชานั้น ส่งผลให้ท่าเรือขนส่งสินค้าและผู้ประกอบการในจังหวัดตราด ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสเป็นอย่างมากจากคำสั่งนี้ แต่ปรากฎว่าคำสั่งของทหารเรือกลับมีผลแค่ 2 จังหวัด คือ ตราด จันทบุรี ที่ห้ามส่งสินค้าไปกัมพูชา เมื่อพ้น 2 จังหวัดไปแล้ว อย่างท่าเรือแหลมฉบัง จ.ระยอง กลับมีเรือขนส่งสินค้านำสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคส่งไปยังประเทศกัมพูชาตามปกติ และยังส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการคลองใหญ่ ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมท่าเรือแหลมฉบัง สามารถให้เรือขนส่งสินค้านำสินค้าไทยส่งไปยังกัมพูชา
ผู้สื่อข่าวยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีผู้ประกอบการบางรายในคลองใหญ่ ต้องการรักษาลูกค้าในจังหวัดเกาะกงไว้ ได้ลงทุนนำสินค้าจากอำเภอคลองใหญ่ไปท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือมงสิดที จ.เกาะกง แต่ปรากฏว่า ขนส่งสินค้าไปได้แค่ 2 เที่ยว ต้องหยุด เพราะแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นกว่า 100,000 บาท ทำให้ลูกค้าไม่สามารถจ่ายเงินสู้ราคาได้
ด้านนางวิยะดา ซวง ผู้บริหารทะเลภู รีสอร์ต อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กล่าวถึงสถานการณ์ที่ยืดเยื้อมาตลอด 4 เดือน ซึ่งได้สร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการส่งออก ซึ่งเริ่มมีการลดวันทำงานของพนักงานลงและมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องปิดตัวชั่วคราว ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของจังหวัด โดยเฉพาะบนหมู่เกาะที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 70-80%
“สิ่งที่คนชายแดนกังวลไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจ 100% แต่เป็นภัยสงคราม แต่ตอนนี้เมื่อสถานการณ์การสู้รบไม่เกิดขึ้น สิ่งที่เราเจอ คือความอึดอัดทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้เลย ตอนนี้ถือเป็นจุดที่อึดอัดที่สุดแล้ว” นางวิยะดา กล่าว
นางวิยะดา ยังบอกว่า อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด คือ สร้างความเชื่อมั่นและการสื่อสารเชิงบวก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยกลับมาเที่ยว โดยภาครัฐและสื่อมวลชนต้องช่วยกันสื่อสารว่า จังหวัดตราดยังคงปลอดภัยและเที่ยวได้ เพื่อกระตุ้นแคมเปญ “ไทยเที่ยวไทย”
นอกจากนี้อยากให้พิจารณาผ่อนปรนกฎอัยการศึก โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่เกาะ เช่น เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เพื่อส่งสัญญาณบวกไปยังเอเจนซี่ทัวร์ทั่วโลก และเปิดโอกาสให้ธุรกิจกลับมาเดินหน้าได้ทันช่วงไฮซีซั่น รวมถึงออกมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูที่ชัดเจน รัฐบาลจำเป็นต้องมีแผนที่ชัดเจนในการชดเชยและกระตุ้นเศรษฐกิจใน 7 จังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบ
คนในพื้นที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ต้องร่วมใจกันสื่อสารออกไปว่าจังหวัดตราดปลอดภัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามดังเดิม