น้ำท่วมหล่มสักรอบ 4 กระทบ 13 ตำบล 67 หมู่บ้าน เดือดร้อนกว่า 6,800 ครัวเรือน
วันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ว่า ขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายลง หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสัก ลำน้ำพุง และน้ำลำห้วยสายต่างๆ มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ล่าสุดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจ ตลาดจนถนนสายหลักต่างๆลดลง
นอกจากนี้สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักข้างพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ ล่าสุดน้ำป่าสักไม่ได้ล้นไหลข้ามสะพานแล้ว หลังจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนแนวพนังกั้นน้ำตรงน้ำสวนดงตาลที่แตกด่อนหน้านี้ หลังมีการซ่อมแซมและเสริมความมั่นคง ทำให้ปัจจุบันมีความแข็งแรงพอที่จะรับมวลน้ำก้อนนี้ได้ แม้ระดับน้ำในขณะนี้ยังสูงกว่าตลิ่ง และมีระดับสูงเกือบเพียบแนวพนังกั้นน้ำก็ตาม
นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก กล่าวว่า ภายรวมสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.หล่มสัก ขณะนี้สถานการณ์เริ่มทรงตัว ส่วนพื้นที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยรอบที่ 4 นี้ขยายเป็นวงกว้าง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว 13 ตำบล 67 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อนกว่า 6,800 ครัวเรือน หรือประมาณ 17,000 คน
นายอำเภอหล่มสักกล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ระดับน้ำเริ่มนิ่งและลดลงเล็กน้อย ขณะนี้สามารถควบคุมได้แล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบางพื้นที่ยังวิกฤต และคาดการณ์ว่าอาจมีพายุลูกใหม่เข้ามาหลังจากนี้ จนถึงช่วงปลายเดือนนี้
“ส่วนแนวพนังน้ำป้องกันน้ำริมตลิ่ง ยังคงรับมือกับระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก ซึ่งปัจจุบันสถานีวัดน้ำ S3 ตาลเดี่ยว วัดได้ 9.35 เมตร (ระดับตลิ่ง 8.30 เมตร)ได้ แม้จะมีน้ำซึมเข้ามาบ้าง แต่ก็สามารถระบายออกได้ทัน ทำให้ถนนสายหลักในเขตเศรษฐกิจ ณ เวลานี้ เริ่มแห้งเกือบเป็นปกติแล้ว”นายภาคภูมิกล่าว
นายภาคภูมิกล่าวว่า ส่วนพื้นที่ตำบลวัดป่ายังคงน่าเป็นห่วงและอยู่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะหมู่ 9 และหมู่ 3 หลังจากคันดินกั้นน้ำพังทลาย ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมเต็มพื้นที่อย่างรวดเร็วและรุนแรง ระดับน้ำมีความสูงตั้งแต่ระดับเอวจนถึงมิดศีรษะในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าซ่อมแซมได้ ต้องรอให้น้ำลดก่อน
“แต่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ออกมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านญาติได้อย่างปลอดภัยแล้ว”นายภาคภูมิกล่าว
นายอำเภอหล่มสักกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้อำเภอหล่มสัก มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพิบัติไปแล้วตั้งแต่น้ำท่วทใหญ่ในรอบแรก เพื่อเร่งรัดกระบวนการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์และประมง เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อเสนอขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเร็วที่สุด
“เวลานี้เราให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยประชาชนต้องมีอาหารและน้ำดื่มเพียงพอ มีที่พักพิงที่ปลอดภัย” นายภาคภูมิกล่าวพร้อมเสริมว่า “วันนี้ยังได้รับความกรุณาจากสภากาชาดไทย อนุมัติถุงยังชีพมาเพิ่มอีก 2,000 ชุด ซึ่งได้ระดมทีมงานและน้องๆ นักเรียนมาช่วยกันบรรจุ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยต่อไป
“ยอมรับว่าน้ำท่วม 4 รอบ ได้สร้างความลำบากให้กับพี่น้องประชาชาวหล่มสักเป็นอย่างมาก จึงอยากขอให้ทุกคนมีกำลังใจฟันฝ่าวิกฤตภัยน้ำท่วมนี้ไปให้ได้ และต้องขื่นชมคณะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งอาสากู้ภัยทุกองค์กร ที่พยายามช่วยกู้สถานการณ์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันอย่างเต็มที่”
ข่าวแจ้งว่า มีรายงานจากเทศบาลฯแจ้งว่า คันดินบริเวณซอยป่ามะเขือ เกิดการชำรุดทมีน้ำรั่วซึมเข้ามา เจ้าหน้าที่ป้องกันฯได้ลงพื้นที่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยทำการวางกระสอบทรายตลอดแนวคันดิน เพื่อป้องกันไม่ให้นำไหลเข้ามายังพื้นที่ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีบุญเรือง,ชุมชนเมตตา ชุมชนสักงอย,ชุมชนไพรสณศักดาราม