หอการค้าโคราชเปิดเมืองศิลปะ ดันกาแฟท้องถิ่น สร้างซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นศก.

หอการค้าโคราชเปิดเมืองศิลปะผ่านกิจกรรม 30 Cafés 30 Artists สร้างซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นเศรษฐกิจ จี้ปล่อยโครงการคนละครึ่ง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่บริเวณด้านหน้าร้านกาแฟ Common ชั้น G ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจัดงานแถลงข่าว 30 Cafés 30 Artists ด้วยการนำภาพวาดของศิลปินโคราชและต่างจังหวัดไปจัดโชว์ในร้านกาแฟ 30 แห่ง ทั่วเมืองโคราช เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยโครงการ 30 Cafés 30 Artists ครั้งที่ 4 โดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมศิลปะและสื่อสร้างสรรค์โคราช ห้างสรรพสินค้า ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน โดยจับคู่ 30 ศิลปิน กับ 30 คาเฟ่ชื่อดัง ทั่วเมืองโคราช เพื่อนำผลงานศิลปะมาตกแต่งและจัดแสดงในร้านกาแฟ เปลี่ยนบรรยากาศเมืองให้เต็มไปด้วยสีสันแห่งศิลปะ
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากร้านค้าในพื้นที่ และมีความตั้งใจที่จะต่อยอดเป็น Soft Power ด้านศิลปะ ของเมืองโคราช กระจายกิจกรรมสร้างสรรค์ไปสู่ทุกมุมเมือง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และสร้างพลังงานใหม่ให้แก่ชุมชนในหลายมิติ โดยมีระยะเวลาจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนนี้
นายไพจิตร เปิดเผยว่า ในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้ประชุมหารือร่วมกับประธานหอการค้าในเขตนครชัยบุรินทร์ ที่ประกอบด้วย นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และจ.สุรินทร์ ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งภายหลังจากการประชุมหารือแล้วนั้นได้มีข้อตกลงใน เบื้องต้นที่จะเสนอแนะไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นนโยบายที่สามารถทำได้ทันทีและสามารถทำได้ในห้วงระยะเวลา 4 เดือนของรัฐบาลชุดนี้
โดยเรื่องแรกเตรียมที่จะเสนอให้เร่งรัดการออกนโยบายคนละครึ่งออกมให้เร็วที่สุดเพราะว่าโครงการคนละครึ่งนั้นสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และเป็นโครงการที่สามารถทำได้ทันทีและประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประชาชนทั่วไปและร้านค้าล้วนคุ้นเคยผ่านการใช้งานมาแล้ว และอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญที่จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีก็คือการยกเว้นภาษี เช่น ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีป้าย ภาษีการค้า ให้กับประชาชนในเขตจังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร์ ที่มีพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชา 2 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ และสุรินทร์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามแนวชายแดนและเป็นนโยบายที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ทันที