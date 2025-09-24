กิ่งกาชาดเบตง ออกหน่วยบริจาคโลหิต ช่วยผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบชายแดนภาคใต้

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่สนับสนุนปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่ และช่วยเหลือทหาร ตำรวจ อส และชาวบ้าน ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายอิสมาแอ ยะโกะ นายอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลเบตง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตง ได้ร่วมออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ มีตัวแทนจากหน่วยงานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสา ได้เดินทางมาบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตในการรักษาเป็นการต่อชีวิตให้ผู้อื่น และช่วยเหลือทหาร ตำรวจ อส และชาวบ้าน ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม โดยมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังรองรับอย่างเต็มที่ คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้บริจาคในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกรอกเอกสาร ตรวจวัดความดัน เจาะเลือด จนถึงกระบวนการบริจาค และการพักฟื้นหลังบริจาค
โดยผู้ต้องการบริจาคเลือดนั้น ต้องเป็นผู้มีอายุระหว่าง 18-60 ปี มีน้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป จะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง ดื่มน้ำ 300-500 ซีซี ก่อนและหลังบริจาค งดสูบบุหรี่ 1 ชม. งดแอลกอฮอล์ 24 ชม. ไม่เจาะผิวหนัง สัก ลบรอยสัก ในระยะเวลา 4 เดือน ไม่อยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะ ยาป้องกันเลือดแข็งตัว ไม่ได้รับการถอนฟัน ภายใน 7 วัน หรือขูดหินปูนภายใน 3 วัน ก่อนบริจาคเลือด ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ไม่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 หากเป็นผู้หญิงต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร และแจ้งแพทย์หากมีประวัติรับประทานยา
นายอำเภอเบตง จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอเบตงที่มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณเลือดสำรองสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือด สามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลเบตง หรือศูนย์รับบริจาคโลหิตทั่วประเทศ