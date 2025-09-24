พม.โคราช รุดช่วยผู้ป่วยติดเตียง หลังพี่สาวถูกจับคดีบัญชีม้า เดินหน้า3แผนดูแล

พม.โคราช รุดช่วยผู้ป่วยติดเตียง หลังพี่สาวถูกจับคดี “บัญชีม้า” เดินหน้าวาง 3 แผนดูแล ทั้งสั้น-กลาง-ยาว สร้างหลักประกันชีวิตใหม่แก่ผู้ด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นางกันตา ดีเติม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ น.ส.เบญจวรรณ หาญนอก เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา , นายพิพิธภัณฑ์ หมายมี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา และนายวรชิต แพงไพรี ผู้ประสานงานเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านเช่าเลขที่ 170 ข้างวัดหัวสะพาน ชุมชนหัวสะพานพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เพื่อติดตามให้การช่วยเหลือเยียวยา นายธนภัทร อายุ 56 ปี ผู้ป่วยติดเตียงที่ถูกทิ้งให้อยู่บ้านเพียงลำพัง หลังจากพี่สาววัย 57 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวไปในคดีบัญชีม้า ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2568 โดยมีเพียงชาวบ้านข้างเคียงคอยส่งข้าวส่งน้ำให้ เพื่อประทังชีวิตไปชั่วคราว
นางกันตา กล่าวว่า กรณีนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความเปราะบางของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพราะเมื่อผู้ดูแลหลักอย่างพี่สาว ถูกจับกุมในคดีบัญชีม้า ทำให้ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและขาดการดูแล ตนและทีมงานจึงต้องเร่งเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วน โดยเริ่มจากการมอบสิ่งของจำเป็น อาหาร เครื่องใช้ประจำวัน รวมถึง ประสานหน่วยงานสาธารณสุขให้เข้ามาดูแลด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน
ทั้งนี้จะมีการวางแผนการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบใน 3 ระยะ เริ่มจากระยะสั้น จะเน้นการช่วยเหลือเร่งด่วน อาทิ มอบเงินสงเคราะห์ จัดหาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้ามาช่วยดูแลชีวิตประจำวัน และประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด ระยะกลาง จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานยุติธรรม ตำรวจ อัยการ และศาล เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับคดีของพี่สาว และในเวลาเดียวกันก็จะติดตามหาญาติพี่น้องที่อาจสามารถเข้ามาช่วยเหลือดูแลเพิ่มเติมได้ ส่วนระยะยาว ตนได้วางแนวทางไว้ 2 ทางเลือก คือ 1.จัดหาครอบครัวอุปการะที่พร้อมรับดูแลนายธนภัทรฯ โดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลอย่างต่อเนื่อง หรือ 2.หากไม่สามารถหาผู้ดูแลได้จริงๆ ก็จะใช้มาตรการทางเลือกสุดท้าย คือ การส่งต่อนายธนภัทรฯ ไปยังสถานสงเคราะห์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้ได้รับการดูแลและฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้ ทาง พม.จ.นครราชสีมา มีสถานรองรับที่พร้อมให้การดูแล โดยไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยต้องเผชิญความยากลำบากเพียงลำพัง
ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา มีผู้พิการขึ้นทะเบียนกว่า 92,000 คน ซึ่งครอบคลุมความพิการ 7 ประเภท ซึ่งทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานจากรัฐ แต่ในบางกรณีที่มีปัญหาซับซ้อน เช่น กรณีของนายธนภัทรฯ จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมต่อไป