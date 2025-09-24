ฝนถล่มตาก น้ำป่าทะลักท่วมถนน แม่สอด-พบพระ-อุ้มผาง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พร้อมด้วยรถยนต์ฉุกเฉินอบต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก พยายามโบกมือ และคอยดูรถยนต์ที่ไปมาบนถนนสาย อ.แม่สอด อ.พบพระ บริเวณจุดบ้านห้วยไม้ป้า ตำบลมหาวัน ขณะที่ฝนกำลังตกหนัก และมีน้ำป่าจากภูเขาสูงไหลบ่าลงมาท่วมถนน ทำให้รถยนต์ไปมาไม่สะดวก และรถยนต์หลายคัน ต้องเปลี่ยนเส้นทาง เนื่องจากน้ำป่าสีแดงไหลแรงมาก จนจะท่วมทางหลวงแล้ว ทั้งนี้จุดดังกล่าว เป็นทางหลวงสาย อ.แม่สอด – อ.พบพระ – อ.อุ้มผาง ซึ่งขณะนี้น้ำยังคงไหลแรง และคาดว่าจะท่วมถนนหากฝนยังตกหนักต่อเนื่อง และจะทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ อย่างไรก็ดีฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำตามลำห้วยหลายแห่งเริ่มมากขึ้นในพื้นที่ อ.แม่สอด