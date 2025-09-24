ชายคลุ้มคลั่ง ใช้มีดไล่ฟันตร. ขณะเข้าระงับเหตุ จนท.ยิงสวนดับ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 กันยายน พ.ต.อ.ศยาม อินทร์สุวรรณโณ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี และ พ.ต.อ.ไพบูลย์ แพรสีนวล ผกก.สภ.เมืองราชบุรี พ.ต.ต.พลาญชัย ชัยชนะ สารวัตรเวร สภ.เมืองราชบุรี พ.ต.อ.วิธิวัฒน์ ศรีทองจ้อย รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จ.ราชบุรี แพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกอาวุธปืนยิง หมู่ 3 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี แล้วมาเสียชีวิตที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมสายเก่า หมู่ 2 ต.ท่าราบ อ.เมือง
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณริมถนน พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย ทราบชื่อ นายสุรพล (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี มีบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงที่บริเวณหน้าขาข้างขวาตัดเส้นเลือดใหญ่ 1 นัด ส่วนที่ศีรษะ ส้นเท้าขวา หน้าแข้งขวาพบบาดแผลแตก เจ้าหน้าที่ได้ทำการส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลราชบุรี
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 ราชบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีชายคลุ้มคลั่งอาละวาดถือมีดอยู่ในซอย 3 หน้าบ้านพัก หมู่ 3 ต.ท่าราบ ชาวบ้านเกรงว่าจะไปทำอันตรายกับคนอื่น เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ต.ท่าราบ จึงเข้าไปตรวจสอบเพื่อระงับเหตุ แต่เนื่องจากไปพบผู้ตายถืออาวุธมีดอยู่ จึงได้ขอกำลังเสริม โดยมี ร.ต.อ.วรศักดิ์ คลองงาม รอง สวป.สภ.เมือง พร้อมกำลังเข้าไปช่วยระงับเหตุ
เมื่อผู้ตายเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไป ได้พยายามจะใช้มีดไล่ฟัน ร.ต.อ.วรศักดิ์ คลองงาม ซึ่งกำลังเดินถอยหลังหนี แต่เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุนั้นมีไหล่ถนนสูงประมาณ 40 เซนติเมตร ทำให้ ร.ต.อ.วรศักดิ์ คลองงาม ล้มตกลงไปทำให้ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณ ส้นเท้าด้านขวา ผู้ตายจึงจะเข้าไปใช้อาวุธมีดทำร้าย ทำให้ ร.ต.อ.วรศักดิ์ คลองงาม ตัดสินใจใช้อาวุธปืนประจำกายยิงสวนไปที่บริเวณขาของผู้ตาย ทำให้ล้มลงหัวกระแทกพื้น ได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยกันนำตัวผู้ก่อเหตุส่งโรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งในระหว่างที่ออกมาจากบ้านที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งขอรถพยาบาลมาเปลี่ยนถ่ายผู้บาดเจ็บ เพราะในรถพยาบาลนั้นไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่มีเลือดไหลออกจากที่บริเวณต้นขาจำนวนมาก แต่เมื่อมาถึงริมถนนเพชรเกษมสายเก่า ซึ่งมีรถพยาบาลรออยู่ก็ได้นำผู้บาดเจ็บออกมา เพื่อเปลี่ยนถ่ายพบว่าผู้บาดเจ็บนั้นนิ่งไปเจ้าหน้าที่จึงได้การปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิต แต่ไม่สำเร็จ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
นางสาวธนวรรณ (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี บุตรสาวของผู้ตาย ได้เดินทางมาดูศพของพ่อด้วยอาการเศร้าโศกพร้อมกับบอกว่า พ่อไม่เคยทำร้ายใคร แม้ว่าพ่อจะป่วยเป็นจิตเวชและกินยาอยู่ ซึ่งช่วงเกิดเหตุนั้นนั่งดายหญ้าที่หน้าบ้าน จะมีมีดที่ใช้ดายหญ้าอยู่ แต่ไม่รู้ว่าใครแจ้งตำรวจว่าพ่อคลุ้มคลั่งอาละวาด จนตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุ จนทำให้พ่อของตนถูกยิงจนเสียชีวิต ตนนั้นจะขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะครั้งนี้ตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่ 6 ปลอกเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน และพบมีดเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย โดยเบื้องต้นทาง พ.ต.อ.ศยาม อินทร์สุวรรณโณ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นการเข้าไประงับเหตุเพราะที่ผ่านมาบ้านหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุคลั่งแล้วอาละวาดมาหลายครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้ชายคลุ้มคลั่งอาวุธมีดจะเข้ามาทำร้าย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัว ซึ่งก็เป็นไปตามยุทธวีธีคือการยิงสกัดที่ขา แต่สาเหตุของการเสียชีวิตนั้น ต้องให้ทางสถาบันนิติเวชได้ทำการตรวจสอบก่อน ว่าเสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากหรือมาจากสาเหตุอื่น และจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจดัง เผยกัมภูชาเกิดเหตุระทึก เรือชนกันที่พระตะบอง เสียชีวิต 4 ราย เจ็บ 31 ราย
- ร้านเหล้าดังปราณบุรีสุดทน รองผกก.เบ่งกินฟรี เรียกค่าดูแลรายเดือน จนต้องปิดร้านหนี
- ในหลวง พระราชินี ทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ ร.8 เนื่องในวันมหิดล
- สเก็ตเชอร์ส จัดกิจกรรม รันนิ่ง เวิร์กชอป ครั้งที่ 33 พานักวิ่งสัมผัสประสบการณ์ ซิตี้ รัน