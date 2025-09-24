ร้านเหล้าดังปราณบุรีสุดทน รองผกก.เบ่งกินฟรี เรียกค่าดูแลรายเดือน จนต้องปิดร้านหนี
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 กันยายน ที่สำนักงานทนายความรัชพล ศิริสาคร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี น.ส.มยุรี หรือ อ้อม อายุ 40 ปี เจ้าของร้านเหล้าใน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางเข้าร้องทุกข์และปรึกษาคดีกับ นายรัชพล ศิริสาคร ทนายความ หลังจากเมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณสามทุ่ม ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรอง ผกก.รายหนึ่ง พาบุคคลซึ่งเป็นชายฉกรรจ์จำนวน 12 คน บุกเข้ามาตรวจค้นร้านของตนเองซึ่งปิดกิจการไปแล้ว โดยไม่ได้มีการแสดงตัวหรือแสดงหมายค้นแต่อย่างใด และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆในร้านของตน ตนจึงได้เดินทางไปเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับรอง ผกก.คนดังกล่าวพร้อมกับลูกน้อง 12 คน
น.ส.มยุรี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนเองถูกนักข่าวเพจรายหนึ่ง โทรศัพท์เข้ามาติดต่อให้ตนซึ่งเป็นเจ้าของร้านเหล้าดูแลจ่ายเงินรายเดือน แต่ตนได้ปฏิเสธไปเนื่องจากร้านตนมีใบอนุญาตถูกต้อง และเปิดปิดตรงตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับเศรษฐกิจในช่วงหลังซบเซา ไม่ค่อยมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ตนจึงได้ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้กับนักข่าวเพจดังกล่าวไป
หลังจากนั้นไม่นาน ร้านของตนก็เริ่มถูกร้องเรียนด้วยข้อหาต่าง ๆ นานา และยังถูกตามถ่ายภาพที่หน้าร้านทุกวันไปลงเพจในลักษณะกลั่นแกล้งด้วยข้อความที่ไม่เป็นจริง ต่อมามีตำรวจระดับ รอง ผกก.ในพื้นที่โทรศัพท์เข้ามากดดันให้ตนจ่ายเงินค่าดูแลให้กับนักข่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ซึ่งตนก็ได้ปฏิเสธไป ก่อนที่ต่อมาตนจะตัดสินใจปิดร้านดังกล่าวลง เนื่องจากไม่มีลูกค้าและยังถูกเรียกเก็บเงินค่าดูแลรายเดือนทั้งจากตำรวจและนักข่าว
น.ส.มยุรี กล่าวอีกว่า หลังตนเองปิดร้านไปได้ประมาณอาทิตย์กว่า เพราะคิดว่าเรื่องคงจะจบลง แต่ปรากฏว่าในคืนวันที่ 17 กันยายน68 ช่วงเวลาประมาณ 3 ทุ่ม ร้านของตนซึ่งเป็นตึกแถวอยู่ติดกัน 3 หลัง ได้ถูกรอง ผกก.คนดังกล่าวพาลูกน้องเข้าบุกค้นร้านโดยไม่มีหมายค้นและไม่ได้แสดงตัว ซึ่งตนมองว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่มากลั่นแกล้ง หลังจากที่ตนปฏิเสธที่จะจ่ายเงินค่าดูแลรายเดือนให้ ทำให้รอง ผกก.รายนี้ซึ่งเคยมาเที่ยวกินฟรีที่ร้านเก่าของตนก่อนหน้านี้มาแล้วหลายครั้งเกิดความไม่พอใจ จึงใช้อำนาจหน้าที่มากลั่นแกล้งตน รวมทั้งยังใช้คำหยาบคายขู่อาฆาตตนไว้ด้วย ทำให้ตนเองเกรงว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมในคดี เพราะบุคคลที่ตนได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีเป็นตำรวจในพื้นที่ด้วย จึงได้ตัดสินใจเดินทางเข้าพบทนายรัชพลเพื่อขอความช่วยเหลือด้านคดี
ด้าน นายรัชพล ศิริสาคร ทนายความ กล่าวว่า จากคลิปเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายนำมาร้องเรียนนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงเวลากลางคืน ซึ่งการจะเข้าตรวจค้นในเวลาเช่นนี้จะต้องมีเหตุจำเป็นหรือหมายค้นของศาลมาแสดงให้กับทางเจ้าของบ้านรับทราบ รวมทั้งแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชื่อ ยศ ตำแหน่งให้ทางเจ้าของบ้านทราบด้วย แต่จากที่เห็นในคลิปเหตุการณ์ไม่ได้มีการแสดงตัวหรือแสดงหมายตรวจค้นอย่างถูกต้อง
ซึ่งหากเป็นการใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนก็เข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 157 และความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนด้วย ส่วนนักข่าวเพจที่นำภาพไปลงใส่ร้ายผู้เสียหายก็จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาททำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายด้วยการโฆษณาด้วยเช่นกัน ซึ่งหลังจากนี้ตนจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความกับ รอง ผกก.คนดังกล่าวพร้อมลูกน้องและนักข่าวเพจที่กองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางต่อไป