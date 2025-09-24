ชายแดนปะทะเดือด ‘ทหารเมียนมา-KNU’ ผงะ กระสุนปริศนาตกข้ามฝั่งไทย

ชายแดนปะทะเดือด ‘ทหารเมียนมา-KNU’ ผงะ กระสุนปริศนาตกฝั่งไทย
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ตาก สถานกการณ์ชายแดน ทหารเมียนมายังคงระดมยิงใส่ฝ่ายทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) ด้วยอาวุธปืน ค. 122 มม. ที่บริเวณบ้านเลเก่ก่อ ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด และตรงข้ามบ้านไร่ดอนชัย ตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด ซึ่งเป็นเขตรอยต่อ 2 ตำบล
การระดมยิงของฝ่ายทหารเมียนมา เป็นการยิงกดดันฝ่ายกะเหรี่ยง 3 วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ แม้นว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่เสียงระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่ดังต่อเนื่องสะท้อนแม่น้ำเมย ทั้งนี้เพื่อจะยึดคืนพื้นที่จากฝ่ายกะเหรี่ยงที่ยึดครองบริเวณบ้านเลเก่ก่อให้ได้ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่ง หากฝ่ายใดยึดได้ จะมีความได้เปรียบข้าศึก และเป็นเวลา 3 วันแล้วที่ฝ่ายเมียนมาต้องเสียกระสุนไปนับพันนัด ที่ระดมยิงใส่ที่มั่นแห่งนี้ ขณะที่ฝ่ายกะเหรี่ยง ที่ดูแลพื้นที่เลเก่ก่อ พยายามตอบโต้ทหารเมียนมาด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนทิ้งระเบิดใส่ทหารเมียนมา รวมทั้งยิงอาวุธปืนค.ตอบโต้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสู้รบของทั้ง 2 ฝ่าย บางครั้งมีเสียงปะทะกันด้วยอาวุธประจำกาย ที่ฝ่ายเมียนมาส่งกำลังทหารเพื่อเข้ายึดพื้นที่ แต่ถูกฝ่ายกะเหรี่ยงตอบโต้จนล่าถอยไปหลายครั้ง และมีรายงานว่า ทหารเมียนมาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก นอกจากนี้ การสู้รบของทั้ง 2 ฝ่าย มีกระสุนปืนค.ไม่ทราบของฝ่ายใดล้ำเข้ามาตกชายแดนไทย จำนวน 1 นัด บริเวณบ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตาว เป็นพื้นที่ป่า ไม่มีความเสียหายใด ๆ ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด และตำรวจกองร้อยตชด.ที่346 อ.แม่สอด เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้ว พบสภาพพื้นที่กระสุนตกเป็นหลุมลึก และกว้าง
ทั้งนี้ ทหารราชมนู กองกำลังนเรศวร และตำรวจตระเวนชายแดน 346 ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดน เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของไทยตลอดเวลาของการสู้รบ